Que se le bajen los humos al 'pequeño dictador': La razón real por la que J.J. Vázquez comparó a la Pantoja con Stalin e insinuó que es lesbiana

Hay que ser justos. Si el 30 de enero de 2017 la entrevista a Isabel Pantoja en 'El Hormiguero' (Antena 3) dio vergüenza ajena, un día después hay que darle un tirón de orejas a Jorge Javier Vázquez por su violentos ataques y nada elegante discurso contra la tonadillera. No hay que ser un lince para saber qué puede haber detrás de esto.

LA VERGONZOSA ENTREVISTA A ISABEL PANTOJA

La entrevista pactada, amable y casi ofensiva que Isabel Pantoja recibió en 'El Hormiguero' no dejó indiferente a nadie. No sólo ella estuvo poco creíble (con esos aspavientos, esas risas forzadas y esos deseo de llorar sin lágrimas), Pablo Motos también estuvo fuera de lugar.

Una cosa es que el presentador tratase con respeto y cariño a su invitada (nadie le pidió que la desangrase en directo) y otra cosa muy distinta es que diga cosas como "Un país culto es aquel que cuida a sus artistas", como si las desgracias de la Pantoja fueran culpa del pueblo. No. Los artistas también tienen que cuidar de su país, no robar o blanquear fondos públicos. Esa frase sobraba.

Que la entrevista estaba pactada es algo que se da por hecho. Es lícito, puede que no ético, pero todo el mundo hubiese hecho lo mismo de haber tenido la oportunidad. De hecho, por malo que fuese el programa, batió récords de audiencia.

LA RABIA Y LA MALA EDUCACIÓN DE JORGE JAVIER

Sí, Isabel Pantoja estuvo mal, Motos estuvo mal, pero el 31 de enero de 2017, en Telecinco estuvieron igual o peor. En especial Jorge Javier Vázquez.

Lo que el presentador, recién llegado a 'Sálvame' tras dos años de ausencia, hizo aquel día ya es de sobra conocido. Arrancó el programa con un discurso demoledor, salvaje y oportunista en el que, entre otras cosas, dijo:

¿Le gusta tratar así a la gente que le ha apoyado? Quizás sí, por eso se encuentra tan sola. La señora Pantoja me quería enviar un mensaje, y utilizó un perro.

Ella nunca da la cara. Nunca te llama. Esa es su cobardía. Si está enfadada, que me lo diga. Pero si quería que me enterara de algo de que usted y yo hemos roto relaciones no hace falta lo de ayer, ¿usted cree que hacía falta ese desprecio?

Ayer la señora Pantoja dio una entrevista pactada, donde todo estaba estipulado, y ella, que no da puntadas sin hilo, decidió utilizar esa entrevista para enviarme un mensaje.

Hay que ser ridículo. Motos le pregunta que quién le regaló a su perrita Sisi, yo no se la regalé, yo en aquella época trabajaba en 'Sabor a ti' y el equipo decidió regalársela.

Después de cómo se portó la señora Pantoja con Chelo García Cortés siendo al parecer su amiga, cuando la vi con la perrita les juro que pensé 'pobre perrita'.

Ella dijo anoche que no iba a pronunciar el nombre de quién se la regaló. Se refería a mí. Acto seguido dijo ella que quería a la perrita venga de donde venga. Yo vengo de trabajar, usted viene de la cárcel. No viene de las vacaciones, usted viene de la cárcel, donde no meten a alguien por desafinar, usted sabrá por qué entró.

Su vida son las exclusivas, facturar, cobrar, vender, yo ya no le sirvo, a usted soy un bono basura, no se preocupe que he captado la idea, porque gracias a mí quería meterse en Mediaset y cobrar de Mediaset.