La trágica y desesperante situación de Anabel Pantoja, la verdadera víctima de su tía y de Jorge Javier Vázquez

En la guerra entre Jorge Javier Vázquez e Isabel Pantoja (o entre Telecinco y Antena 3), además de los espectadores, hay una víctima clara: Anabel Pantoja. ¿Le obligará su tía a dejar su puesto como colaboradora de 'Sálvame'?

El 30 de enero de 2017, Isabel Pantoja concedió un falsa pactada entrevista en 'El Hormiguero' de Antena 3 en la que, una vez más, quiso hacerse la víctima, sin mencionar ni la cárcel, ni sus delitos o miserias personales que tanto rentabiliza en las revistas del corazón.

Durante su charla con Motos, habló de su perra pero despreciando a quien se la había regalado y aunque no dijo su nombre, muchos sabíamos de quién se trataba: Jorge Javier Vázquez.

El presentador de 'Sálvame', al día siguiente, respondió de manera violenta, dura y soberbia (en el mal sentido) en un discurso de más de diez minutos de duración con la intención de ganar audiencia y ridiculizar, no sólo a la tonadillera, también a Antena 3.

Y mientras Vázquez se ponía gallito, las cámaras no dejaron de enfocar a una colaboradora en concreto: Anabel Pantoja, la sobrina de Isabel y portavoz de la familia en el programa.

Anabel aguantó el envite como una auténtica estoica, sin mover un músculo de la cara.

Pero lo duro llegó más tarde. Vázquez continuó machacando a la Pantoja y le dijo directamente a Anabel:

Sabiendo que tú estás trabajando aquí y que tenías que venir hoy y lo que ha hecho... es que no ha tenido generosidad contigo. Que descuelgue el teléfono y me llame. Pero se lo pasa todo por la peineta, no le importa nadie más que ella.

Anabel se defendió lánguidamente.

Vázquez contraatacó:

Anabel, cada vez más descompuesta, dijo:

Yo lo paso mal y me gustaría salir y saltar, pero ya creo que no merece la pena. Hay cosas que puedo soportar y cosas que ya no. Y yo tengo que volver a casa y mi vida sigue allí...

Ella está molesta o es al menos lo que te ha querido transmitir. Yo no he hablado del tema con ella, no he hablado del tema ni de la tele ni de cosas que pasan porque me resulta algo incómodo. Yo no sé qué le han dicho.

Hay algunos comentarios o comparaciones que le han podido doler y no te lo ha podido transmitir porque ha estado ahí y al salir lo ha hecho así