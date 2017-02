¿Qué le espera a Bertín Osborne? ¿Se irá de T5? ¿Seguirá con su mujer? Rappel lo predice

El 1 de febrero de 2017, Bertín Osborne bajó de nivel. Tras la estupenda entrevista a Xavier Sardá de la semana anterior en 'Mi casa es la tuya', ese día le tocó el turno a Rappel, el José Luis Moreno de la videncia.

Dedicarle un programa entero a un personaje como Rappel es una apuesta casi suicida, sobre todo después de que hundiese su imagen pública el año pasado en 'GH VIP4' (donde se decidió a hacer predicciones que no se cumplían)

Pero como decíamos, Rappel nos recuerda a Jose Luis Moreno, un personaje esperpéntico y excesivo que cuenta historias de grandezas pasadas y que vive en la opulencia más extrema. Todo esto lo comprobamos en la entrevista que le concedió a Bertín Osborne.

Si algo de interés podía tener el programa era ver dónde vivía el famosos vidente-diseñador. Sólo decir que su casa nos dejó boquiarbiertos.

En medio del barrio de Salamanca, una terraza de 1.500 metros. Rappel le comentó a Bertín que estas dimensiones se deben a que, el que ahora es su hogar, anteriormente iba a ser un hotel. Un paisajista amigo suyo le hizo la decoración del jardín en el que conviven 22 olivos.

El vidente vive encima del Ministerio del Interior y es vecino de Hacienda. El resto, oficinas "a partir de las 18.00 horas aquí ya no hay nadie", comentó, así que puede salir en su famoso tanga tranquilamente a tomar el sol de la tarde.

La casa en sí era la representación exacta de lo que es el horror vacui, como un mercadillo de recuerdos horteras, dorados y sin un solo centímetro vacío.

Viendo esa casa, uno se pregunta qué necesidad tenía ese hombre de entrar, en 2016, en ‘GH VIP 4', Puede que la respuesta ya lo conociéramos desde hace años: a este hombre le gusta mucho llamar la atención, ser famoso.

LOS INICIOS DE RAPPEL

Para empezar, el vidente confesó su verdadero nombre y habló de sus orígenes en la futurología:

Me llamo Rafael Francisco Payá Pinilla, pero nadie sabe nada de mí. Todos piensan que todos nací con la bola y las cartas en la mano.

Rappel era el nombre comercial de la empresa de mi padre, una empresa de pieles. Balenciaga le prestó dinero a mi familia para que montara un negocio de telas en Madrid, y yo recuerdo, con 9 o 10 años, aquella casa como "La cueva de Alí Baba" de las telas. Yo era un niño normal. Nunca me había gustado jugar al futbol, y siempre jugaba solo, a las construcciones Una mujer me enseñó, con 8 años, a echar las cartas, y a partir de entonces, con 9 años, las echaba yo

Un día llegué a mi casa y le dije a la chica de servicio que sabía echar las cartas. Entonces, la mujer avisó a las chicas de servicio de todo el edificio, y allí estaba yo, con solo 9 años, echando las cartas a seis mujeres. Cuando llegó mi madre, al ver todo aquello, me prohibió echar las cartas, y me dijo que me centrara en los estudios

RAPPEL PREDIJO LA MUERTE DE SU HIJO

El gran titular del programa lo dio Rappel cuando condesó la premonición que cambió su vida:

Todos los métodos de videncia se aprenden, salvo la adivinación, que es intuición, y con eso se nace Las adivinaciones son como flashes, que me vienen a la mente, y mi hija pequeña también las tiene Lo que definió mi vida, para meterme en la videncia, fue que, al ver a mi segundo hijo, acabado de nacer, vi que le iba a ocurrir algo en la cabeza antes de un año, e iba a morir. Efectivamente, 11 meses después, falleció. Con mi mujer empezamos a tener problemas con ella porque me acusaba, de alguna manera, de haberle echado mal de ojo"

Pero hubo más drama. Rappel también habló, llorando, de la muerte de su madre:

Mi madre murió cuando estaba grabando en Italia un programa con Raffaella Carrà, para la RAI. Me temblaba el cuerpo, pero cuando terminé, me mandó en un avión a España. Pude ir al tanatorio, y el día siguiente al entierro, y nada más terminar, me volví a Italia para seguir con el programa. Ese día me dijeron que querían que me quedara toda la temporada en la RAI

¿QUÉ MILLONARIA LE QUISO SEDUCIR?

Y en otro orden de cosas, Rappel confesó cómo fue su relación con la millonaria Christina Onassis.

Un día me recibió en braguitas y camisón corto. Un día me dijo: Para mí serías la persona ideal de marido, contigo me río, te cuento todo como si fueras una mujer, lo más íntimo".

EL FUTURO DE BERTÍN

Para finalizar el programa Bertín se ha sometido al análisis de Rappel. Con una simple taza de café, el vidente ha podido saber el estado actual de Bertín y lo que le depara a él junto a toda su familia