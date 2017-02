¡Jorge Javier está más sólo que la una! Hasta Belén Esteban le rechaza por su rabia contra la Pantoja

Jorge Javier Vázquez no da puntada sin hilo. Sabía que machacando a Isabel Pantoja iba a dar de qué hablar, a poner de nuevo a 'Sálvame' en el mapa y, encima, le va a venir muy bien a su bolsillo. Eso sí, hasta los suyos se han enfrentado a él.

El 30 de enero de 2017, Pantoja dio una entrevista-masaje en 'El Hormiguero' en la que habló de su perra, pero despreciando a quien se la había regalado y aunque no dijo su nombre, muchos sabíamos de quién se trataba: Jorge Javier Vázquez.

El presentador de 'Sálvame', al día siguiente, respondió de manera violenta, dura y soberbia (en el mal sentido) en un discurso de más de diez minutos de duración con la intención de ganar audiencia y ridiculizar, no sólo a la tonadillera, también a Antena 3.

La rabia de Jorge Javier tenía un motivo muy claro: Que el presentador y su programa eclipsaran a la Pantoja y a 'El Hormiguero'. Lo consiguieron.

Ha sido tanto el revuelo causado por las palabras de Vázquez (que él mismo dijo que le "obligaron" a decir) que Telecinco ha querido rentabilizarlas para el programa que más quebraderos de cabeza les está dando: El 'Deluxe'.

El viernes 3 de febrero de 2017, Jorge Javier Vázquez se someterá a la prueba del polígrafo para ver si así sube la audiencia de un programa que, desde el verano de 2016, está de capa caída.

BELÉN ESTEBAN LE DEJA LAS COSAS MUY CLARAS A JORGE JAVIER

Un día después, el 1 de febrero de 2017, Vázquez estaba henchido de gozo, orgullosísimo de su numerito y su mala leche contra la tonadillera pero no todos estaban de acuerdo.

Belén Esteban, temerosa, le dijo:

Vázquez en un golpe bajo, le respondió:

Así actúa Jorge Javier, atacando por lo personal cuando no escucha lo que quiere. ¿Cómo pretende que le respeten si no respeta?

Eso sí, él estaba feliz con lo que hizo:

Me da igual lo que sienta o cómo se encuentra, no me interesa nada. No voy a intentar ahondar en la reacción de la señora Pantoja, me da igual cómo le haya sentado.

Yo ayer dormí como Dios, no sé por qué, pero dormí como Dios.