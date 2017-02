Pelos de punta: Los detalles más escabrosos del vídeo sexual Àlex Casademunt y una chica de 'MyHyV'

Desde hace varios días se sabía que un colaborador de 'Hora punta' (TVE) estaba sufriendo un chantaje sexual. Pero no se supo quién era hasta el 2 de febrero de 2017. Y no sólo eso, se han puesto sobre la mesa los detalles más escabrosos.

Lunes 30 de enero de 2017. Javier Cárdenas, presentador de 'Hora Punta' inició el programa comunicando algo muy grave a la audiencia:

Se pusieron en contacto conmigo para decirme que tenían un vídeo que no debería ver la luz, un vídeo privado, e intentaron chantajearnos.

Uno no está preparado para que intenten chantajearle con un colaborador del programa que además es amigo.

Al no desvelar el nombre de la víctima del presunto chantaje, lo que se provocó fue precisamente darle más relevancia al asunto. Las redes sociales ardieron especulando sobre la identidad del chantajeado.

Te quedas alucinado porque si hay un programa que no juega a esto es 'Hora Punta'.

La incógnita se desveló el 2 de febrero de 2017. ¿Quién desveló la identidad el colaborador chantajeado?

Pues nada más y nada menos que la ganadora a la ‘bocachancla' del año, Laura Fa, ganadora de 'Sálvame Snow Week', la misma a la que odia Belén Esteban por desvelar que su hija tiene novio.

Fa, que lo cuenta todo pero luego se arrepiente, desveló el nombre del colaborador de 'Hora punta' chantajeado durante su intervención en el programa de RAC 105:

No quería decir el nombre pero sí, es Àlex Casademunt. La extorsión se dudaba. En el programa hablaban de un colaborador, pues este es Àlex, que tiene una tendencia a que le pasen cosas...

La periodista se refería a la paliza que recibió el ex concursante de 'OT 1' unas semanas antes a la salida de un bar.

Pero Fa aseguró que no había visto el vídeo pero:

Me lo han contado y sé que se le ve todo.

A esto, el locutor del programa dijo:

Cuando no le parten la cara, le filman cuando está amando

Ese mismo día colaboradora Joana Morillas, en el programa 'Ben Trobats', de la televisión catalana La Xarxa, explicó varios detalles morbosos de la extorsión:

Álex Casademunt tuvo una novia que había participado en 'MYHYV', y tras salir del concurso, se dedicó al mundo del porno. Tenían encuentros virtuales y en persona, aquí en Barcelona, y se ve que se enviaban contenido de alto voltaje

Esta chica dice en un momento dado a Àlex que pararía de enviarle cosas porque la estaba acosando, y que quería denunciarlo.

Ella explicó la historia a unas personas, y no se sabe cómo, el material llegó a teléfonos de periodist.as

Esta chica podría haber hablado con un paparazzi para repartir el material, y así hacerse un plató, para hacerse famosa.

A cierta persona que le llega el material, llama a 'Hora Punta', y les dice que tiene dicho material. El programa le pregunta que quiere por ello, y esta persona les afirma que la chica le ha pedido que la representara, pero que como son todos compañeros, no quiere meterse en estos líos, y por eso, pararía a la chica, aunque lo único que le pediría es que promocionara una banda musical en el programa.

Cuando esta persona ve que en el programa se monta una muy grande, los llama para decir que no quería extorsionar a nadie. Finalmente invitan a esta persona a ir al programa, cosa que no se entiende si fuera una extorsión, y esta persona, obviamente no accede a ir.