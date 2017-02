A Jorge Javier Vázquez le dicen que le pueden demandar y sale pitando del plató para... ¡mear!

El 2 de febrero de 2017 fue un día intenso para Jorge Javier Vázquez: renovó por Mediaset, se desnudó, se enteró de que Isabel Pantoja se ha planteado demandarle y, en medio de todo esto, dejó plantado a todo el mundo en directo para ir al baño. Surrealista.

JORGE JAVIER RENUEVA EN MEDIASET

Como él mismo dijo:

Pues sí, a las dos de la tarde del 2 de febrero de 2017, Mediaset España y Jorge Javier Vázquez firmaron un acuerdo para la renovación del contrato de larga duración que une a la compañía y al presentador.

Antes, el contrato era por un par de años y ahora es indefinido. Nos alegramos por él. Es sin duda, uno de los mejores preentadores de la actualidad, maestro de muchos y creador de un nuevo modelo televisivo. Perfecto pero..

Es curioso que Vázquez haya firmado cuando ha tenido el peor año de su carrera- él, que nunca había tenido un fracaso, en 2016 tuvo tres ('Cámbiame Premiun', 'GH 17' y ya por desgaste, el 'Deluxe').

Parece como si con este contrato, Mediaset mandase un mensaje para los que creen que su modelo televisivo está acabado. Es su forma de decirle al mundo que van a seguir por la misma senda de siempre. Es un error.

Vázquez representa un modelo que, ahora (puede que en un futuro no) está fracasando. De hecho, cuando sele intenta poner en programas ajenos a la polémica o a los excesos (a lo que está acostumbrado) fracasa estrepitosamente (porque es bueno imporvisando pero no siguiendo un guion).

PANTOJA SE DEBATE EN VERLE O DEMANDARLE

En otro orden de cosas, volvemos al tema de la semana: La entrevista-masaje que Isabel Pantoja concedió en 'El Hormiguero' el 30 de enero de 2017 y por la que Vázquez, al día siguiente, la atacó de manera salvaje en 'Sálvame'.

Ese 2 de febrero de 2017, el reportero del programa de Telecinco, Kike Calleja, anunció que la tonadillera pensó en demandar al presentador quiso aclarar además que ha sido gente del entorno de Isabel Pantoja los que han mediado en busca de un acercamiento entre ella y Jorge Javier Vázquez.

El presentador, muy gallito él, dijo:

Jorge Javier, que este 3 de febrero de 2017 se sentará en el 'Deluxe', dio un adelanto asegurando que la cantante le confesó que quería ir a Supervivientes.

Si me atrevo, mañana cuento algo en el Deluxe que me contó Isabel Pantoja sobre el testamento de Paquirri. Si me atrevo... tengo que consultarlo. ¡Qué digo! No tengo que consultar nada, mañana lo cuento seguro.