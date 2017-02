Una participante de 'Cámbiame' se da la fuga en un enfrentamiento sin precedentes

Cada día que pasa, el parecido entre 'Cámbiame' y ‘Sálvame' es más evidente. En ambos programas no cesan los escándalos, como el que la audiencia vio el 2 de febrero de 2017, posiblemente el más grave que se ha visto.

La participante del día se llamaba Maite y eligió a la estilista Cristina Rodríguez para que le hiciese un cambio de look.

Pero Maite no estaba dispuesta a someterse al cambio de Cristina Rodríguez porque, según ella:

Me han metido un tijeretazo y no había venido a que me cortaran el pelo.