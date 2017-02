La histeria incontrolable de Risto Mejide cuando un invitado ataca al padre Ángel

Risto Mejide volvió a sacar su mala leche, más que nunca. Sucedió en su ‘Chester in love' de Cuatro, que este 5 de febrero de 2017, giró en torno a la figura de Dios. El padre Ángel acudió para charlar con el publicista y este tuvo que defenderle del presidente de la asociación ‘Europa Laica'.

Está claro que a Risto Mejide le gusta ser el protagonista por encima de sus invitados. Esto volvió a hacerse evidente cuando acudió el padre Ángel para hablar de Dios.

El religioso defendió, cómo no, la función social de la Iglesia y Risto , para contrarrestar, quiso citar a Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, para que mostrara su punto de vista sobre este tema.

Con el lema "La caridad empobrece", Antonio ha llegado al plató de ‘Chester in love' llegó con intolerancia y dando guerra. Entre otras cosas, dijo:

El religioso, calmado y educado, dijo:

Pero el tal Antonio Gómez quería guerra y Risto, muy alterado, le machacó:

La mala educación del presidente de Europa Laica se hizo evidente cuando el padre Ángel le invitó a tomar un café en su iglesia para que viese la labor que hacen y el otro se negó en redondo. Aquí fue cuando Risto, directamente, le echó del plató.

EL PADRE ÁNGEL Y SUS CONFESIONES

Por otro lado, el religioso habló, como estaba previsto, de la figura de Dios y dijo:

He metido la pata muchas veces, pero eso significa que hago cosas, los que dicen que no creen acaban creyendo más que nosotros".

El padre Ángel relató una anécdota vivida en su visita a Cuba con Fidel Castro.

Me echó de Cuba por ir con una recomendación de Felipe González. Le vi que tenía coches y de todo y me dijo que me fuera, me expulsó en la primera frase", lamentó.