Jesús Mariñas se derrumba al contar su mayor infierno

Puesto que 'Qué Tiempo Tan Feliz' ha sufrido el ninguneo de T5 en las últimas semanas, el programa de María Teresa Campos ha puesto toda la carne en el asador para hacerse ‘imprescindible' ¿Cómo? Sacando el infierno personal de sus colaboradores, en concreto el de Jesús Mariñas.

En el último fin de semana de enero de 2017, 'Qué Tiempo tan feliz fue sustituido por 'Pasapalabra' y por la quinta entrega de 'Las Campos'. Y todo porque T5 quería arañar alguna décima para liderar el mes, algo que, por cierto, no consiguió.

Este dato significa que T5 no confía en el programa presentado por María Teresa Campos tanto como para que le ayude a subir su audiencia. Por ello, es curioso que una semana después, el magazín nos sorprendiera con unos contenidos bastantes duros.

Primero, Alaska acudió para lamentar la muerte de una de sus mejores amigas, Bomba Bosé, y, segundo, uno de los colaboradores del programa, habló de una etapa inconfesable de su vida.

El periodista confesó, a raíz del estreno de ‘Proyecto bullying' en Cuatro, lo dura que fue su infancia:

Entre los 10 y los 13 años sufrí acoso escolar.

He reflexionado mucho, no sé si me traumatizó, pero sí me atemorizó

En el colegio eran cuatro, encabezados por uno, y me la tenían jurada. Y en el campamento de verano también había otro grupo que venía a por mí.