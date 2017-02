Jorge Javier Vázquez recula y se traga todas sus amenazas a la Pantoja

El 3 de febrero de 2016 se suponía que era el día en el que Jorge Javier Vázquez iba a hundir del todo a Isabel Pantoja en el ‘Deluxe' pero el presentador decepcionó contradiciéndose así mismo. La gran protagonista de la noche fue, contra todo pronóstico, María Jesús Ruiz, quien ofreció un espectáculo televisivo único y desternillante.

¿POR QUÉ DECEPCIONÓ TANTO JORGE JAVIER?

Tras la entrevista-masaje de Isabel Pantoja en ‘El Hormiguero' de A3, Jorge Javier Vázquez se ofendió con la tonadillera y la humilló públicamente en ‘Sálvame', con un discurso violento y casi denunciable.

Durante una semana entera, Vázquez alimentó el tema, haciéndose el gallito y enorgulleciéndose de sus ataques contra Pantoja. Todo para crear expectativas sobre el ‘Deluxe' del viernes en el que el presentador iba a someterse a la prueba del polígrafo.

Nos prometieron carnaza de la buena, que Jorge Javier iba a contarlo absolutamente todo sobre su antigua amistad sobre la tonadillera pero, al final, el presentador reculó. No sabemos si por miedo a una demanda, por remordimiento, o porque, desde el principio, el ataque fue una mera charada.

Es cierto que Vázquez mostró algunos de sus mensajes privados con Pantoja, que insinuó que ésta le confirmó sus romances con María del Monte y con Encarna Sánchez y que cree que la tonadillera le utilizó. Nada que no nos hubieran contado antes.

Hasta los propios compañeros de Jorge Javier se lo dijeron: Esa noche se estaba echando atrás. Estaba reculando y siendo demasiado amable con la que, tres días antes, había machacado en público.

Es más, hasta Mila Ximénez se enfadó con su amigo cuando supo que Vázquez no la había defendido cuando Pantoja la había criticado.

Y luego se extrañan de que el ‘Deluxe' haya perdido adeptos. Lo que no se puede hacer es crear tantas expectativas sobre un tema que al final resulta tan decepcionante. La audiencia se siente estafada con cosas así.

MARÍA JESÚS RUIZ, LA ESTRELLA SORPRESA

Pero para quienes viesen el ‘Deluxe' entero aquella noche, hubo una inesperada sorpresa.

Ya en el late-nigth apareció María Jesús Ruiz, quién daba su primera entrevista en TV en siete años.

Es extraño que relagasen esta entrevista para tan tarde, como si quisieran esconderla cuando, en realidad, fue lo mejor del progra,a. De hecho, la ex Miss España le dio toda una lección a Vázquez de cómo parecer natural ante las cámaras.

Ruiz acudió para defenderse de los ataques de su ex, José María Gil Silgado, y aunque su discurso tenía muchas lagunas y era cuestionable, la modelo ofreció un sinfín de momentazos.

La actitud de María Jesús era como la de una niña pequeña: inocente, imprudente y a la vez brillante. Lloró, mandó callar a Vázquez, se fue por las ramas y perdió los nervios cuando negó ser prostituta. Su discurso fue generoso y nos regaló un momento televisivo único.

Y sobre Gil Salgado, Ruiz dijo cosas tales como:

No me gustó de primeras, no me pareció un hombre atractivo, pero él es un embaucador. Yo nunca lo he visto atractivo, pero era una persona que conmigo se portaba muy bien y yo salía de una relación tormentosa y pensaba que el físico no me iba a dar la felicidad.

Mi ex me tenía confiscado el teléfono móvil, tenía que decirle las claves de mis redes sociales y lo acepté todo porque estaba obnubilada.

Si un día íbamos a un restaurante al día siguiente no teníamos para ir a la compra, hemos pasado muchos apuros y mucha escasez