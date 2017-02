Drama en 'MyHyV': la extronista, Elena Milla, operada de un precáncer

Hace ya mucho que no vemos a Elena Milla en televisión desde que dejó ‘Mujeres y hombres y viceversa' en 2011, pero el 6 de febrero de 2017, la joven desveló en las redes sociales un terrible secreto.

Aunque se apartó de la vida pública y se casó con futbolista Samuel Sáiz,, Elena Milla sigue siendo muy activa en las redes sociales. De hecho, tiene más de 100.000 seguidores en Instagram, desde donde siempre ha sido muy criticada por mostrar fotografías de una vida aparentemente perfecta.

Pues bien, el 6 de febrero de 2017, la granadina quiso callar a los que la tachas de superficial y confesó el drama con el que lleva viviendo varios meses:

Me gustaría compartir en voz alta muchos de mis pensamientos , la mayoría de las veces me callo y simplemente subo una foto bonita, sacó una sonrisa , pongo morros o incluso para muchos de vosotros alardeo de cosas. Aparentemente todo muy superficial, todo va bien e incluso soy materialista. Soy consciente de la imagen que proyecto , pero que No soy.

Así comienza el texto en el que la extronista se queja de los insultos recibidos:

Me gusta mostrarme de verdad a los míos y a los que están conmigo día a día , pero creo que un poco de humanidad y con lo que os voy a contar nos ayudará a ser más respetuosos los unos con los otros y a entendernos un poco mejor.

Y dicho esto, Milla, pasa a confesar el drama por el que ha sufrido en los últimos meses:

Para mí la vida no es fácil tengo problemas como todo el mundo pero que intento resolver siempre de manera positiva y optimista , otras veces no está solo a nuestro alcance , por ejemplo en mi caso me diagnosticaron hace unos meses un PRE Cáncer, decidme , alguien se ha dado cuenta? Habéis percibido algo? Mi vida estos meses ha sido complicada, muchos nervios, me han operado y hasta ayer no sabía si todo iba a ir bien... o seguía mal. Hoy me siento con fuerzas para contarlo y gracias a Dios decir que todo va bien y no hay ni rastro de cosas malas en mi cuerpo . Yo os leo y veo cómo insultáis , decís cosas desagradables, comentáis sin pensar y la que piensa soy yo, que como puede haber gente que de verdad se crea todo esto de IG, piensa que todo es maravilloso y que que vida tan guay llevamos y se crea con el derecho de insultar y opinar.

Y para terminar, la joven confiesa que: