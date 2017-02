Cárdenas se une al linchamiento contra Jorge Javier Vázquez: "Quien te informa, te informa con maldad"

A Jorge Javier Vázquez no paran de crecerle los enanos. O tal vez, el mismo se crea los enemigos. Esto es lo que piensa Javier Cárdenas, quien se ha molestado con el presentador de 'Sálvame' por lo que parece haber sido un malentendido.

Si a Jorge Javier le gusta ser el centro de las polémicas, Javier Cárdenas es igual o peor. No hay día o semana que el presentador de 'Hora punta' no protagonice algún conflicto o se moleste por cualquier cosa.

La última polémica explotó el 7 de febrero de 2017, tal y como recoge el portal FórmulaTV. En realidad, el objetivo de cárdenas no era Jorge Javier Vázquez si no los medios de comunicación que han querido enfrentarse con él por unas palabras que dijo después de la esperadísima visita de Isabel Pantoja a 'El Hormiguero'.

El locutor de 'Levántate y Cárdenas' ha comenzado comentando en su programa radiofónico las declaraciones de Mercedes Milá en las que asegura que no volvería a presentar 'GH' de ninguna manera.

Cárdenas ha querido dejar claro que él siempre ha defendido a Vázquez como sustituto de Milá:

Yo no sé quién informa o quién deja de informar a Jorge Javier, pero si hay alguien que le conoce y escucha este programa, le pido por favor que le informe bien. Jorge Javier, quien te informa, te informa con maldad, con ganas de que haya follón. Si hago una crítica, no me voy con tonterías porque no me da miedo nada en esta vida.

Jorge Javier, no solamente no he hablado mal de ti, sino que he hablado bien, y tú encima te quejas de que te he criticado.

Aquí sólo hemos comentado que tu papeleta en 'GH' era muy dura, ya que la gente se había encariñado mucho con Mercedes Milá

Jorge Javier, si alguna vez te critico no te llegará por una persona, sino por varias, porque yo no hago críticas a medias.

Si yo no he criticado a este hombre, no entiendo por qué tiene que venir alguien a malmeter y decirle que le hemos criticado. Sé que él otro día Jorge Javier se quejó el otro día de que yo le había criticado en el programa.

No creo que mucha gente haya roto una lanza en tu favor como hicimos nosotros y tú la devuelves así.

En realidad Jorge Javier pensó que Cárdenas le había criticado por sus duras palabras contra la Pantoja pero el presentador de ‘Hora punta' aclaró que: