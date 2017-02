Jorge Javier Vázquez no gana para disgustos: ahora es su amiga Patiño la que le cuestiona

Isabel Pantoja, Javier Cárdenas Mila Ximénez, Belén Esteban y, ahora, María Patiño. La lista de 'enemigos' u opositores a Jorge Javier Vázquez va creciendo desde que decidiese someterse al PoliDeluxe para hablar de la tonadillera.

El viernes 3 de febrero de 2017, Jorge Javier Vázquez se sometió al PoliDeluxe para hablar de Isabel Pantoja como 'venganza' a la entrevista que dio ella unos días antes en 'El Hormiguero' de Antena 3.

Lo que prometía ser un 'Deluxe' muy sangriento, terminó siendo una bajada de pantalones del presentador, quien no quiso atacar demasiado a la tonadillera.

Es por ello que, tres días después, el lunes 6 de febrero de 2017, en 'Sálvame', los colaboradores se rebelaron.

Vázquez se quejó de que no había recibido "cariño" por parte de sus compañeros ya que se sintió "desvalido" en aquellos momentos, pero los colaboradores no estaban de acuerdo con él.

Es más, hasta Belén Esteban abandonó el plató de 'Sálvame' aquel día después de que Vázquez la acusase de estar "celosa" por la relación de él con Isabel Pantoja.

Un día más tarde, el 7 de febrero de 2017, le tocó el turno a la colaboradora y amiga íntima de Vázquez, María Patiño.

María Patiño no estuvo presente durante las quejas del presentador pero sí durante el 'PoliDeluxe' ya que ella lo presentó. Por ello, la periodista quiso darle su opinión al respecto.

Sin embargo, también entiende que los colaboradores, desde su punto de vista, no lo entendieran:

Tú no eres una persona que proyectes inseguridad, no puedes exigir que los demás percibamos en ti algo que tú no proyectas porque si hay algo que no proyectaste fue inseguridad".