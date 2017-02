La gran rajada de José Bono: Llama "chulo" a Pablo Iglesias, machaca a los catalanistas y pone a caer de un burro a Pedro Sánchez

El 8 de febrero de 2017 Bertín Osborne visitó el casoplón que tiene el político retirado del Partido Socialista Obrero Español, exministro de Defensa y expresidente del Congreso de los Diputados, José Bono, quien no tuvo pelos en la lengua para hablar de casi todo.

Bertín Osborne, acompañado de José Bono hijo, viajó hasta el municipio de Salobre, a 100 kilómetros de Albacete para visitar al político socialista en la casa en la que nació, que ha reformado y que cuenta con cuatro fuentes y un río propio además de atesorar numerosos recuerdos: desde el escaño en el que se sentó mientras se producía el asalto al Congreso de los Diputados el 23 de febrero de 1981 a un trozo del Muro de Berlín que le regaló Felipe González.

LA INFANCIA DE JOSÉ BONO

La entrevista fue, como todas las que hace Bertín Osborne, un masaje. Un artefacto para que Bono dijese todo lo que quisiera y más.

De su casa y su infancia, Bono dijo:

Yo he nacido aquí, en esta misma casa. Piensa que en los años 50 las madres de pueblo daban a luz en su casa

Mi madre murió cuando yo tenía 15 años debido a las complicaciones de un embarazo. Mi padre era falangista de pueblo. A mí me criticaron por llevarme bien con gente de derechas pero aprendí que la vida vale más que la política. A las personas decentes no las hace el carnet de un partido político. Cuando mi padre murió, la policía me entregó un carnet suyo de la UGT y no lo sabía. Me dijeron que después del intento de golpe de estado se fue a afiliar al PSOE y a la organización sindical.

LA LLAMADA DE DIOS

Son bien sabidas las inclinaciones religiosas de José Bono pero el político le explicó a Bertín que estuvo a punto de ser cura.

Yo era una persona muy religiosa. En el colegio, en preuniversitario, hicieron ejercicios espirituales y le dije al padre que si creía que tenía vocación. Él me dijo que en todos los años que llevaba, no he visto una vocación más clara Yo sentía una llamada interior que me decía que dejara a mi novia, a mis padres... (...) Sin embargo, el padre provincial me dijo que me fuera a estudiar y después decidiera. Y durante la carrera entré en el PSOE y me alejé de la fe, pero siempre quedaba un rescoldo.

BERTÍN A BONO: "PERO SI YO SOY MENOS DE DERECHAS QUE TÚ"

El político tuvo buenas palabras para el Papa Francisco y fue aquí cuando se produjo un 'pique' con Bertín, quien le dijo:

Yo tengo cierto resquemor por el tema de Venezuela. Ha ido a bendecir a Maduro

A lo que el exministro exclamó:

Bueno, tú eres de derechas

Bertín, sin pelos en la lengua, le rebatió diciendo:

¡Pero si yo soy menos de derechas que tú!

Bono, muy políticamente correcto, sentenció:

Yo solo soy un anti una cosa: los que no son tolerantes. Los que dicen con quién te tienes que acostar, lo que tienes que comer... Yo soy intransigente con los intransigentes

SUS INICIOS EN EL PSOE

Y de cómo entró en política, el expresidente de Castilla-La Mancha, relató que.

Voy a estudiar ICADE a Madrid en 1967. Me acerco a la política como una especie de rebelión por la falta de libertad, pero desde un prisma evangélico. Me encuentro muy lejano de planteamientos marxistas. Luego mi fe se va tambaleando y conozco a Tierno Galván y empieza a sugerirme un trabajo político, entonces clandestino Recuerdo bien como en el congreso del partido socialista de Tierno en el que se decidía si se unían al PSOE, yo leí telegramas por la unidad de ambos partidos de gente como Mitterrand, Soares. Aquello calentó el ambiente, pero los telegramas eran todos inventados. Yo cometí la farsa, pero la idea fue de Tierno

¿POR QUÉ DEJÓ LA POLÍTICA?

Esta era la pregunta del millón y José Bono no se anduvo por las ramas:

He estado diez años guardando esa respuesta. En noviembre de 2005 le dije a Zapatero que no podía ser ministro de Defensa si el Estatuto de Cataluña era el impulso a un movimiento secesionista. Me pidió que no me fuera y yo le dije que en el momento en el que las encuestas nos dieran por encima del PP y se tranquilizara la cosa de Cataluña, me tenía que aceptar la dimisión.

Bono también recordó lo que le ofreció Zapatero nada más llegar a la Moncloa:

Después de ganar las elecciones, me ofreció ser ministro del Interior. Y yo le dije: ¿tú crees que después del mayor atentado de la historia de España es de ser amigo ofrecerme un ministerio así? Entonces me dijo que lo de que yo quisiera. Se quedó así el asunto, me fui a Toledo y recibo una llamada del Rey en el que me comunicaba que iba a ser ministro de Defensa.

CONTRA LA LEY ELECTORAL

Y en el turno de críticas y ataques, Bono arrancó poniendo en duda la actual Ley electoral:

Debería derogarse sin tardar. No me han hecho caso y la gente está enfadada. Si quieres salir elegido, hazte amigo del que hace las listas no de tu votantes. Es un insulto a la democracia y a la autonomía.

"DONALD TRUMP ES UN LOCO"

Por supuesto, el político también habló del actual presidente de EE.UU:

Si estuviera en política activa te diría que los EEUU tendrían que ser aliados y todas esas cosas pero te digo que Donald Trump es un loco y no puedo entender como un tipo así puede ser votado. Imagínate en la situación que está el país. En situación normal, Trump tendría que estar preso.

"LA SECESIÓN DE CATALUÑA ES UN DISPARATE"

En cuanto a la cuestión de la independencia catalana, Bono lo tiene muy claro:

No estoy de acuerdo con la secesión de Catalunya... Es un disparate. Es un planteamiento rancio y quieren separarse para vivir mejor. En el fondo han contado una milonga y hay gente a la que han convencido pero, cuidado, España no les roba. Los que roban son otros

"PABLO IGLESIAS TIENE UN PUNTO CHUNGO"

Como no podía ser de otra manera, Bono habló de Pablo Iglesias, al que definió como:

Un tipo muy listo pero tiene ese punto de chulo y engreído...

DECEPCIONADO CON PEDRO SÁNCHEZ

Y mientras que charló amigablemente vía Skype con Albert Rivera, José Bono no tuvo problemas en desvelar que no se lleva muy bien con el que fue secretario general del PSOE: Pedro Sánchez.

Fue un candidato al que yo apoyé con todas mis fuerzas pero al poco tiempo pacta con Albert Rivera, luego se reúne con los separatistas, hizo amago de llegar a un entendimiento con Podemos. Allí ya me disgustó.

Me parece que ganar al PP es nuestra obligación, pero odiar a la derecha no tiene sentido

BONO APOYA A SUSANA DÍAZ

Bertín le preguntó entonces que quién le gustaría que liderase el PSOE. José Bono le respondido que cree que Susana Díaz tiene muchos puntos a favor para ocupar este cargo.

El socialista explicó que los principales motivos por los que ve a Susana en este cargo son porque sería la primera secretaria general mujer del PSOE, porque en este momento es la compañera del Partido Socialista con mayor poder institucional y porque gobierna sin el apoyo de Podemos.

EL ZASCA CONTRA ESPERANZA AGUIRRE

Bono también tuvo palabras para la que fue presidenta de la Comunidad de Madrid:

Si Esperanza Aguirre puede escoger entre el bien y el mal tiene dudas

HIJOS E IMPLANTES DE PELO

A nivel más personal, Bono no tuvo problemas en reconocer que se había puesto implantes capilares, de lo orgullosos que está de su familia y de la adopción de su hija menor:

Pensábamos que íbamos a hacer un favor a una niña... Es la niña quien te hace el favor a ti. Desde que está con nosotros soy más rico emocionalmente y tengo más fortaleza"

Y sobre su exmujer, Ana, Bono reconoció que: