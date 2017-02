La razón por la que el 'spin-off' de 'Velvet' ha supuesto un revés brutal para Paolo Vasile

Los fans de 'Velvet' pueden estar tranquilios. La mítica serie de Antena 3 regresa a la vida, pero en Movistar + tras un acuerdo pionero y sin precedentes entre la cadena de pago y Atresmedia TV. Una vez más, Vasile y Mediaset se quedan atrás en cuanto a ficción se refiere ¿Por qué?

UN ACUERDO PIONERO

Movistar + y Atresmedia TV han cerrado un acuerdo pionero en la televisión española que permitirá la continuidad 'Velvet' en lo que constituye un movimiento inédito entre los principales operadores de la televisión en abierto y de pago.

La operación garantiza una nueva vida para la exitosa serie 'Velvet' con el desarrollo de una temporada que se podrá seguir en exclusiva en Movistar+.

Tras celebrar su final en Antena 3, convertida en un auténtico fenómeno social y mediático, 'Velvet', regresa bajo el nombre de 'Velvet Colección' y con la ciudad de Barcelona como epicentro del renovado universo de las Galerías más famosas de la televisión.

'Velvet Colección' es una apuesta de producción de Movistar+ con la colaboración de Bambú Producciones que intentará mantener la esencia de la serie como si de una franquicia se tratara. Y es que de eso precisamente versará este nuevo concepto.

¿ANTENA3 AVENTAJA A MEDIASET?

Con este acuerdo, Atresmedia vuelve a posicionarse como líder en la ficción- y sólo en ficción, por mucho que se empeñen, para entretenimiento, en Mediaset siguen siendo los mejores-.

Y aunque no todas las series de Antena 3 son un éxito- 'Pulsaciones', por ejemplo- y no todas las de Telecinco son fracasos- 'Sé quién eres' no sólo tiene buena audiencia sino que es estupenda- lo cierto es que con este acuerdo que ha firmado con Movistar+, Atresmedia ha hecho algo muy inteligente: vender una marca.

Para empezar, Atresmedia ya había logrado rentabilizar Velvet de una forma que, probablemente, nunca antes se haya hecho con una serie: comercialmente ha sido un filón, se ha vendido a más de 40 países, tiene toda una gama de productos (joyas, discos, perfumes...) y, lo más importante, Velvet en sí es una marca.

En Atresmedia son conocedores de lo que le esperaba a 'Velvet' si ellos daban luz verde a un 'spin off' para emitir en Antena 3, era un bajonazo para esa marca. Velvet ya se despidió por todo lo alto. Arriba del todo, por la puerta grande. No tenía sentido ni renovarla ni, mucho menos, ponerse con un 'spin off' que devaluara el legado de una de sus series de mayor éxito.

Que Movistar+, en cambio, sí se embarque en esta aventura tiene mucho sentido y es también inteligente.

Acaba de llegar a esto de producir series españolas y necesita una apuesta segura con la que abrirse paso (más allá de tanto marketing). Por tanto, es lógica su gran inversión por comprar los derechos para desarrollar el 'spin off' de 'Velvet'. Atresmedia, por su parte, logra seguir explotando una serie que ya ha exprimido hasta la saciedad.





A día de hoy, un acuerdo de esta magnitud entre el mercado del abierto y del pago, solo es posible con Movistar+ y Atresmedia por la estrategia que durante años ha desarrollado para hacer de su sello sello Atresmedia oda una marca cotizadísima en el mercado.

Si Movistar+ quiere ponerse las pilas en el mundo de las series españolas, es normal que ponga sus ojos en Atresmedia que, hasta ahora, es la gran factoría. Y para colmo, Movistar +, ha tenido que pagar una gran cantidad de dinero por los derechos de la marca.

A nivel empresarial, Atresmedia le ha dado una lección a la competencia. No sólo a Mediaset, sino a todos.

Pero seamos honestos. Sí, ahora Antena 3 es líder en series no por el éxito de estas sino porque se han inculcado en la conciencia colectiva que es ahí donde se va a encontrar buena ficción, donde hay espacio para el riesgo y la innovación.

Pero, por el contrario, la estrategia de Mediaset es mucho más práctica. Por cada capítulo de una serie de prime-time se pueden hacer 10 'Deluxe'. Al final, cuenta más la rentabilidad, ¿no?

En fin, que sí, que Mediaset puede quedarse atrás en cuanto a ficción se refiere y puede que su modelo actual de televisión se está agotando, pero en rentabilidad nadie les gana.

¿CÓMO SERÁ LA NUEVA VELVET?

Esto es lo que conocemos de 'Velvet Colección'. 1967. Después de cinco años viviendo feliz en Nueva York junto a Alberto y su hijo, Ana Ribera vuelve a España para dar un paso más en su proyecto Velvet. Alberto y ella han seguido liderando la compañía a distancia y han conseguido, con la ayuda de todos sus compañeros y amigos, que Velvet siga siendo referencia de moda e innovación.

Ahora les toca dar un paso más y siguiendo la estela de otras empresas internacionales, Ana tiene claro que el nuevo reto es lograr franquiciar la prestigiosa marca para que finalmente se extienda más allá de nuestras fronteras.

Para ello, el primer paso que deben dar es demostrarse a sí mismos que son capaces de replicar el modelo de Madrid en otra ciudad de España y, en este caso, han elegido Barcelona para inaugurar el segundo centro Velvet del país, donde todos sus amigos y compañeros serán los responsables de convertir su sueño en realidad.

De este modo, ‘Velvet' emprende en Barcelona una nueva aventura guiada por algunos de los personajes más queridos de la serie: Pedro (Adrián Lastra), Raúl de la Riva (Asier Etxeandía), Jonás (Llorenc Gonzalez), Clara (Marta Hazas), Enrique Otegui (Diego Martín), Doña Blanca (Aitana Sánchez-Gijón).

Además, el primer capítulo de 'Velvet Colección' contará con la presencia de Don Emilio (Pepe Sacristán) como colaboración especial junto a su querida sobrina Ana Ribera (Paula Echevarría).