Ya se sabe quién pegó y amenazó de muerte al jurado de Objetivo Eurovisión

La última gala de ‘Objetivo Eurovisión' emitida por tVE el 11 de febrero de 2017 fue uno de los espectáculos más bochornosos vistos en televisión en los últimos meses. No sólo hubo un caos absoluto y Manel Navarro se proclamó ganador sin merecerlo, sino que uno d elos miembros del jurado, el Xavi Martínez fue agredido tras la gala. ¿Por quién? Ya hay pistas del agresor y no es quién se pensaba en un primer momento.

Xavi Martínez fue, junto a Javier Cárdenas y Virginia Díaz, uno de los miembros del jurado de Objetivo Eurovisión. Su polémica votación -dio 12 puntos a Manel Navarro y solo 5 a la preferida del público, Mirela- hizo que un grupo de eurofans reaccionasen de manera violenta y, según el relato del locutor de Los 40, fue acorralado y agredido en el backstage. Antes, en directo, había anunciado sus votos con un sinfín de gritos de fondo provenientes del público: "Tongo"; "No te da vergüenza vendido"; "Estás comprado".

Y es que, lo cierto es que el triunfo de Navarro no se lo esperaba nadie. Al menos nadie del público porque, según el resto de concursantes, ellos ya sabían quién iba a ganar desde hacía días. Es decir, que, en esta ocasión, lo del tongo es más creíble que nunca. Para gustos colores pero, era innegable que había canciones mucho mejores que esa.

Bueno, el caso es que, la pasión de los eurofans parece un poco desmedida puesto que , como decíamos, el locutor de los 40 Principales, Xavi Martínez fue agredido y amenazado de muerte tras la gala.

Primero se dijo que había sido un eurofan pero según publicó la revista cuore en un tuit, el atacante era, en realidad, el novio de una conocidísima modelo".

Para dar más pistas, el periodista Abel Arana, escribió también en Twitter:

El propio Xavi Martínez ha relatado a El País cómo sucediero n los hechos:

Todo sucedió muy rápido. Yo me iba cuando cuatro o cinco tipos que estaban en la grada me vieron salir y me siguieron. Me los encontré de frente y me acorralaron. Me empezaron a gritar y amenazar de muerte y, sin tiempo para reaccionar, me voló un tortazo en la cara

Quedé en shock. Menos mal que gente del equipo del programa reaccionó inmediatamente. Se metieron por medio y me llevaron a la zona de los técnicos. Porque, tal y como estaban esos violentos, podía haber sido mucho peor"