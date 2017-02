Locura máxima: María Jesús Ruiz desvela que con su ex pareja tenía que "satisfacerse" sola…

Ya lo vimos una semana antes: María Jesús Ruiz es un personaje televisivo único e desaprovechado y lo volvió a demostrar el 10 de febrero de 2017 en un PoliDeluxe de locura.

Puede caer mejor o peor. Se le puede creer o no, pero es indudable que María Jesús Ruiz es un terremoto mediático. Nos quedamos boquiabiertos el 3 de febrero de 2017 cuando la ex Miss España acudió, por primera vez en 7 años a un plató de televisión, el ‘Deluxe', para responder a su ex pareja, el empresario José María Gil Silgado.

En aquella ocasión, relegaron a la modelo al late-nigth pero en el programa se dieorn cuenta del potencial de esta chica y una semana después, el 10 de febrero de 2017, le dedicaron medio programa sometiéndola a la prueba del polígrafo.

De 22 preguntas, y siempre según la poligrafista, la modelos sólo mintió en una de las respuestas.

Estas fueron las preguntas, respuestas y los resultados del Polideluxe a María Jesús Ruiz:

1. ¿Empezaste tu relacion con Julio cuando él estaba en la cárcel? Si / VERDAD 2. ¿Has estado enamorada de él? Si / VERDAD 3. ¿Te ha sido infiel? Si / VERDAD 4. ¿Le has sido infiel? Si / VERDAD 5. ¿En alguna ocasión te has sentido incómoda al estar con él? No / VERDAD 6. ¿Has vendido algún traje de flamenca de su familia? No / VERDAD 7. ¿Vendiste la colección de coches de caballos? No / VERDAD 8. ¿Es cierto que tenía las contraseñas de tus redes sociales? Si / VERDAD 9. ¿Es cierto que te controlaba el móvil y contestaba al WhatsApp? Si / VERDAD 10. ¿Es cierto que os echaron de un piso en Goya? Si / VERDAD 11. ¿La tele en la que trabajabas puso seguridad para que no entrara al backstage? Si / VERDAD 12. ¿Es cierto que no le gustaba que llevases maillots en el programa de Panamá? Si / VERDAD 13. ¿Es cierto que te decía, cuando estaba en la cárcel, que no pagaras a nadie? Si / VERDAD 14. ¿Has impedido que vea a tu hija? No / MENTIRA 15. ¿Has recibido amenazas de tu ex? Si / VERDAD 16. ¿Te acorraló en una celda y tuviste que pedir ayuda a los funcionarios de la cárcel? Si / VERDAD 17. ¿Es cierto que te decía que el día que se fuera te llevaría a ti con los pies por delante? Si / VERDAD 18. ¿Descubres por Kiko que estabas en un book? Si / VERDAD 19. ¿Le conociste en una cena? No / VERDAD 20. ¿Es cierto que te ingresaba tres mil euros al mes? No / VERDAD 21. ¿Te ha regalado un piso de un millón de euros? No / VERDAD 22. ¿Has ejercido la prostitución? No / VERDAD

LOS GRANDES TITULARES: INFIDELIDADES, IMPOTENCIAS, ONANISMO

María Jesús comenzó por las infidelidades. Las admitió pero se justificó de manera sorprendente.

Según María Jesús, el empresario "tenía una capacidad física muy limitada" que provocó que tuvieran que asistir a una clínica de fertilidad para poder ser padres. Tras la confesión, la modelo explicó que durante años estuvo sin poder mantener relaciones sexuales con él:

¿Entendéis ahora que yo me acostara con Julio Ruz de vez en cuando?

Pero aquí no acabó la cosa. Según la modelo, como su ex era "impotente" ella tenía que tomar medidas, además de serle infiel: