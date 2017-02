Jorge Javier Vázquez le toma el pelo a la audiencia con su propio ego

El 14 de febrero de 2017 un hombre amaba con locura a Jorge Javier Vázquez quiso mandarle un mensaje en directo. En 'Sálvame' se pasaron cuatro horas alimentando la expectación, rumoreando que podía ser el marido del presentador pero al final, fue todo un truco bajo, egocéntrico y aburrido.

Este es el principal problema de 'Sálvame': que engañan a la audiencia. A veces es divertido, y otras da pereza, mucha pereza. El programa se basa en crear ganchos para mantener a la audiencia pegada al televisor durante cuatro horas. Es muy lícito pero si al final todo se convierte en la nueva versión de 'Pedro y el lobo', la gente se termina cansando.

El 14 de febrero de 2017, 'Sálvame' celebró por todo lo alto no sólo San Valentín si no también la emisión del programa 2000. Todos los colaboradores recibieron mensajes de amor de sus seres queridos.

Nada más empezar el programa, Carlota Corredera anunció que Jorge Javier recibiría esa tarde un mensaje "de la persona que más ama" en el mundo.

Con el presentador nunca se pude saber pero hasta en el programa se dio por hecho que quien iba a salir era la pareja de Jorge Javier, quien nunca se ha prestado a aparecer ante las cámaras.

Y con las especulaciones se pasaron cuatro horas exactas. Y es que no fue hasta el final del programa cuando se supo la identidad del ser querido de Jorge Javier que quería darle una sorpresa al catalán. ¿Y de quién se trataba? Pues de él mismo.

Así, Vázquez escuchó el mensaje que él mismo había grabado con anterioridad y en el que decía cosas tales como:

Sentía la necesidad de decirle al mundo entero que te amo. He visto cada programa, he leído cada página, he vibrado con cada representación...

He dormido contigo todas las noches y sé que no es fácil estar al lado del mejor presentador de este país.