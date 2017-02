Anabel Alonso, sin tapujos sobre su homosexualidad: "Llevo cuatro años con una mujer"

Siempre se ha rumoreado pero nunca se ha hecho oficial. Por primera vez, la actriz Anabel Alonso ha hablado de su condición sexual con total naturalidad y ha dado detalles sobre su vida privada.

En con entrevista para LOC de El Mundo, la conocida actriz de series como ‘Siete vidas' (T5) o actualmente en ‘Amar es para siempre', ha admitido que lleva "cuatro años" saliendo con una mujer y, por primera vez, ha hablado sin tapujos de su condición sexual:

Yo nunca lo he ocultado. Otra cosa muy distinta es que la gente se invente cosas. Pero yo siempre lo he llevado con normalidad. Lo que pasa es que nunca digo si estoy con tal o con cual. Hago mi vida. Pero lo mismo haría si estuviera con un tío, eh.

Y cuando le preguntan si alguna vez le ha pedido consejo alguna actriz que tenga dudas en salir del armario, Anabel Alonso confiesa:

Por otro lado, y ya en terreno laboral, la actriz, que aunque ha renovado por una temporada más de ‘Amar es para siempre' en A3, admite que no le llegan las ofertas como antes:

Soy muy sincera: no me llega cine. Pero, vamos, así es.

Como empecé en teatro, yo tampoco espero mucho a que suene el teléfono.

Evidentemente, en cine y televisión, los proyectos dependen de otros, pero en teatro, sobre todo si tienes una carrera y si eres un rostro más o menos conocido, tú sí que puedes promover proyectos y poner en pie los que te interesen. Yo no me veo hipotecada en ese sentido. Si veo que no se mueve nada, busco una función y me pongo a ello.