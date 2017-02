Chelo García Cortes rompe a llorar histérica ante el brutal rechazo en directo de Bárbara Rey

Después de desvelar todo y más de la relación de su ex amiga Bárbara Rey y el Rey emérito Juan Carlos, la vedette se ha negado a hablar con la periodista en una entrega de premios. La colaboradora de 'Sálvame' se ha hecho la víctima y ha roto a llorar. ¿Qué esperaba que podía pasar?

El 20 de febrero de 2017, Chelo García Cortés, en su sección semanal de 'Sálvame', ‘Diario Ché', se fue en busca de Bárbara Rey a su pueblo, donde iban a entregarle el premio 'Máscara de oro'.

Pero lo que no se esperaba la periodista eran los desplantes que recibiría por parte de Bárbara cuando se acercó a preguntarle.

Los desplantes, que fueron varios, no le sentaron nada bien a la colaboradora, tanto que incluso rompió a llorar por ello, pero, eso sí no se quedó callada:

Una vez visto el vídeo, ya en plató, Chelo dijo:

Me ha dolido que me trate como si no me conociera (...) si ella me da la espalda es su problema