Pau Donés, más duro que nunca: "Hay pocas posibilidades de que viva más de cinco años"

Pau Donés está en plena promoción de su biografía, '50 palos... y sigo soñando' (Editorial Planeta). El cantante se ha sincerado como nunca sobre los sucesos más duros de su vida y, por su puesto, sobre su lucha contra el cáncer.

El cantante de 'Jarabe de palo' fue diagnosticado de cáncer de colón hace dos años y medio. A comienzos de 2017, fue intervenido por tercera vez después de que le descubrieran tres tumores nuevos en el intestino, algo que anunció el 8 de febrero en su blog.

Durante estos años de lucha, Donés no se ha rendido, ha seguido trabajando e incluso ha escrito su autobiografía, '50 palos... y sigo soñando' (Editorial Planeta) que ahora, en febrero de 2017, publica.

En una entrevista concedida a XL Semanal para promocionar su libro, el cantante se ha sincerado como nunca, empezando por su enfermedad:

Los médicos han dicho que solo hay un 20 por ciento de posibilidades de que viva más de cinco años. ¡Pues ya son 20! Y yo quiero ser uno de esos. Me gustaría no pensar en el cáncer ni en que dentro de cinco años ya no estoy aquí. Ya no he vuelto a preguntar cuánto tiempo me queda de vida porque no me importa saberlo.

Pero Donés, lejos de estar triste o enfadado, está agradecido:

El cáncer me ha hecho muy feliz porque me estaba perdiendo muchas cosas de la vida. Yo no era un tío feliz antes del cáncer y ahora lo soy. Creo que desde que ejerzo de padre, mi hija (Sara, de 13 años) me quiere un poquito más. Intenté dar mucha calidad al tiempo que le he dispensado, pero ha sido muy poco. Ahora la he recuperado y por eso digo que no me quiero morir, porque la gente que me quiere no se lo merece.