Belén Esteban, asustada: Aída Nizar va a por ella y sin piedad

Aída Nizar ha vuelto para quedarse, aunque la audiencia no la quiera. La ex de 'GH VIP 5' ha vuelto a dar guerra hablando del "fraude" de Belén Esteban en '¡Mira Quién Baila!', se ha posicionado a favor de Toño Sanchís y se ha auto proclamado alguien "irresistible" para las lesbianas.

Regresó a Telecinco tras cuatro años de ausencia (por crear un conflicto diplomático con el embajador de México) para intentar revivir 'Gran Hermano VIP 5', pero no sólo la audiencia no mejoró sino que a Aída la echaron a la primera de cambio.

Aún con todo, ella se cree que es una estrella rutilante de la tele incluso cuando su última visita al ‘Deluxe', el viernes 17 de febrero de 2017, registró un mínimo de audiencia para el programa (poco más de un 13% de cuota de pantalla).

Da igual, Aída es "la elegida de Dios" y sigue dando guerra. Su discurso, como siempre, es obvio y simplista, como el que dio en una entrevista para ¡Qué Me Dices! el lunes 20 de febrero de 2017.

De su época de destierro, Aída declaró que

Ha habido días que no he podido ni encender la tele.

Ahora, asegura,

Eso sí, la ex gran hermana esconde deliberadamente el motivo por el que Mediaset la vetó (como si los demás no lo supiéramos...):

Aída quiere volver a 'GH VIP 5' como repescada y para ello ha querido hacer ruido posicionándose a favor de Toño Sanchís y en contra de Belén Esteban:

Toño es un gran representante. Él ha encumbrado a Belén.

No sigamos permitiendo que el espectador sea engañado con respecto a lo que mueve Belén Esteban. Se ha reconocido que ganó de una manera fraudulenta '¡Mira Quién Baila!' y el espectador no es tonto. Alguien que no baila, ¿cómo gana un concurso de baile? Belén no cuida a los fans ni a los espectadores que en su día la hicieron protagonista.