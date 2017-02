El golpe final que planea Vasile para salvar (o humillar) a Jorge Javier Vázquez y el 'Deluxe'

Tras el desastroso dato cosechado el viernes 17 de febrero de 2017 por el 'Deluxe' frente a 'Tu cara me suena' en Antena 3, Telecinco podría dar un giro radical a su parrilla y mandar al programa de Jorge Javier Vázquez al sábado y sustituirlo por 'Levántate'.

¿POR QUÉ ESTÁ BAJANDO EL ‘DELUXE'?

Lo volvemos a repetir: el problema del ‘Deluxe' no es sólo 'Tu cara me suena'. El problema es que en Telecinco creen que sí. No es cuestión de ganar sólo porque no haya competencia o ésta sea mala. Hay que triunfar por méritos propios.

El show de 'La Fábrica de la tele' lleva más de año medio año perdiendo contra Antena 3 porque, en general, el público se ha agotado de las mismas historias de siempre, porque hay una alarmante falta de contenidos novedosos en la prensa rosa y porque los temas del 'Deluxe' suelen venir precedidos de una gran expectación, creada durante cinco días en 'Sálvame', pero casi siempre decepcionan.

Jorge Javier Vázquez y sus colaboradores parecen ir dando palos de ciego. Sus tramas se repiten. No hay grandes escándalos ni noticias ‘bomba' de verdad.

Pero la realidad es que el 'Deluxe' ha estado cayendo desde hace 15 semanas, hasta que tocó fondo el viernes 17 de febrero de 2017 con un 13,3% de share frente al increíble 24% de la primera semifinal de 'Tu cara me suena'.

Puesto al concurso de Antena 3 le quedan todos semanas para terminar su quinta edición, se podría pensar que en Telecinco estarán celebrándolo pero no.

Atresmedia ya tiene casi lista la versión con anónimos de su concurso, 'Tu cara no me suena todavía' y teniendo en cuenta lo mucho que vale esa marca, Telecinco está estudiando distintas estrategias para competir.

LA POSIBLE ESTRATEGIA DE TELECINCO

Según informa Ecoteuve el 23 de febrero de 2017, uno de los posibles movimientos que sobrevuela en Telecinco para contrarrestar el efecto 'TCMS' supondría provocar un movimiento sorpresa en la parrilla y ubicar la nueva edición de 'Levántate All Stars', el talent show con parejas de famosos que presenta Jesús Vázquez, en viernes, el mismo día que previsiblemente ocupará 'Tu cara no me suena todavía'.

A priori no parece mala idea pero tiene sus riesgos. Primero, en Telecinco se creen que el público ahora lo que quiere son talents familiares, que esa es la tendencia y no es así. Vale que su ‘Got Talent España' es lo que más les está funcionando últimamente pero no vale cualquier cosa.

'Tu cara me suena' es, como decíamos, una marca. Ya está más que asentada entre el público. Levántate, sin embargo, funcionó mejor en su versión con anónimos que con famosos.

El 'Deluxe' los sábados puede ser una buena alternativa a 'laSexta Noche' y tal vez consigan mejor share pero menos espectadores ya que ese día el consumo televisivo es menor.

Aún con todo, siempre defenderemos el 'Deluxe' como programa del corazón y entretenimiento. Su bajón es momentáneo, una racha. En cuanto haya un tema potente, se dará la vuelta a la tortilla.