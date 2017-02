Mariló le da con la mano abierta a Pablo Iglesias en 'El Hormiguero': "¡Chico, métete en páginas de sexo y di lo que quieras pero no a mí!"

Cómo la echábamos de menos. Por fin, el 23 de febrero de 2017, Mariló Montero regresó a los platós de televisión tras 8 meses de retiro neoyorkino.

Lo hizo en 'El Hormiguero' de Antena 3 y la vimos algo más calmada, aunque aprovechó para ajustar cuentas con Pablo Iglesias y, de paso, nos inquietó con sus ideas sobre la muerte.

Han pasado 8 meses. No es mucho tiempo pero para Mariló Montero parece más. Desde que dejase 'La Mañana' de TVE y decidiera poner rumbo a Nueva York, la presentadora parece otra.

Estupenda físicamente, reapareció en 'El Hormiguero' más calmada, menos locuaz y más comedida, pero nos regaló algún que otro momento de espontaneidad y se puso intensa en ocasiones.

Lo primero que le dejó claro a Pablo Motos es que a ella, las críticas recibidas durante años, no le afectan:

Así, la ex modelo recordó aquella vez en la que un fotógrafo la pilló conduciendo sin caso en la moto y ella se denunció a sí misma y pagó la multa de 200 euros:

LA VIDA EN NUEVA YORK

Pero ¿por qué abandonó la televisión y se mudó al otro lado del charco? Mariló confesó.

Así, con un visado para aprender inglés aterrizó en Nueva York, una ciudad que, según ella "puede acabar contigo" pero que le ayudó a reinventarse.

Allí vivió el triunfo de Donald Trump junto a parte del equipo de Hillary Clinton, siguió a George Clooney hasta el baño de un bar o se hizo un selfie con Woody Allen tras un concierto de éste en el que, según ella, se quedaba dormido.

¿Y ahora qué? Mariló lo tiene muy claro:

Siempre he hecho televisión y espero seguir haciéndola. Quiero hacer otra televisión, el futuro ya es pasado para mí y tengo otra idea en la cabeza. Me gustaría que se aceptara lo que tengo en mente.

MARILÓ CONTRA PABLO IGLESIAS

En otro tercio de temas, más siniestros, Pablo Motos le preguntó a su invitada sobre el día que se descubrió que Pablo Iglesias había dicho de ella que "le azotaría hasta sangrar".

Mariló, seria e indignada, habló del asunto y le mandó un par de mensajes al líder de Podemos:

MARILÓ Y LA MUERTE

Y por último, Montero nos preocupó cuando le confesó a Motos que:

La muerte me seduce mucho. Creo que he vivido lo que tenía que vivir y hay veces que me gustaría irme. Ahora mismo, lo que me retiene aquí son mis hijos.