Cabreo sin precedentes de Esperanza Aguirre contra Risto Mejide: “¡Esto es intolerable! ¡Me siento herida!”

La entrevista de Risto Mejide a Esperanza Aguirre prometía fuegos artificiales y no decepcionó. El 26 de febrero de 2017, la ex ministra de Educación visitó el 'Chester in love' dedicado a la educación y consiguió una hazaña insólita: dejar sin palabras al presentador.

La ex presidenta de la Comunidad de Madrid arrancó hablando de su infancia y de los años escolares que pasó estudiando en Inglaterra.

Risto le preguntó a su invitada cómo era la educación británica y para ejemplificar la cuestión, emitió un vídeo de jóvenes británicos en el denominado "turismo de borrachera" en las ciudades de costa en España.

Pero la tensión llegó cuando Risto le mostró a Aguirre otro vídeo en el que se recogían distintos escándalos de corrupción política en Gran Bretaña que tenía como banda sonora el himno de Reino Unido. Y fue precisamente la elección musical lo que molestó a la política.

Visiblemente cabreada, Aguirre no dejó ni hablar a Risto y le dijo:

Me parece muy mal estar en un programa en el que uno se dedica a denostar a los ingleses. Soy anglófila, considero que tienen la democracia más avanzada del mundo y me parece muy mal que con el himno británico se muestren todos sus desmadres, es intolerable y me siento herida. Utiliza usted el himno nacional británico para poner imágenes de delincuentes y pasan muchas otras cosas en Inglaterra, no es todo malo.

Risto no sabía dónde meterse y optó por la ironía:

La próxima vez lo montaré con la música de Pocoyó, los himnos son cancioncitas y nuestro himno es el Paquito Chocolatero.

Pero a la política no le hizo demasiada gracia el chiste.

Risto continuó incidiendo en el tema

Entonces también te parecerá mal la versión del himno de los Sex Pistols

Aún enfadada, Aguirre dijo no saber a lo que se refería:

Esperanza: ¿Las pistolas de sexo quieres decir? No tengo ni idea de lo que es eso Risto: ¿No tienes ni idea de lo que es? Si en los 70 me has dicho que estabas estudiando allí. Te invito a que la escuches ya te la pasaré.

Y este fue el fin de la polémica.

En otro orden de cosas, la invitada confesó: