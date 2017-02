Las razones por las que 'MyHyV' está a punto de 'morir' en la parrilla de T5

Ya no hay excusas. Dan igual los fans descerebrados que se quejan en Twitter cada vez que cancelan su programa favorito porque ha pasado algún tipo de tragedia informativa. 'Mujeres y Hombres y viceversa' va mal. Muy mal. Tanto que T5 ya está probando cómo le iría las mañanas sin su famoso dating-show.

Este martes 28 de febrero de 2017, Telecinco probará cuál sería el rendimiento de la franja matinal en caso de que retirasen el famoso show presentado por Emma García. Para ello, ha estirado 'El programa de AR' y ha ampliado 'Cámbiame' con una edición especial en directo.

El magacín matinal que presenta Ana Rosa Quintana irá hasta las 13.30 horas, lo que supone 50 minuto más que la duración habitual, pues suele acabar a las 12.40.

Cámbiame empezará 45 minutos antes, a las 13.30 en vez de las 14.15, para ofrecer una entrega especial a la que han llamado Cámbiame Challenge y que, por primera vez, será en directo.

Y todo esto ¿por qué ahora? Pues porque es el último día del mes y T5 está desesperada por arañar aunque sean unas décimas de la media total de febrero para ganarle a A3, que lleva triunfando dos meses consecutivos.

Esta estrategia también significa que 'MyHyV' ya no es un seguro de vida como lo era antes. Lleva un año bajando en share y, lo más grave, reduciendo su target comercial y su audiencia entre su público potencial, los jóvenes.

Cierto es que el show sigue contando con muchos adeptos pero cada vez son menos.

Hay quién dice que el dating está bajando porque el modelo de Telecinco está quemado. Que es un ejemplo más de que al público ya no le gusta la mal llamada 'telebasura'. No es tan fácil.

LA RAZÓN REAL DE LA CAÍDA DE 'MYHYV'

Hay otra explicación más simple, y más compleja a la vez para entender el hundimiento de ‘MyHyV'. Hoy por hoy, el programa no está bien hecho. Se piensan que el éxito está en sacar a tronistas que están de buen ver o que griten mucho y punto. No señores.

Para hacer un buen show como éste hay que saber dirigirlo. Ahora mismo reina el descontrol y el caos en ese plató. No hay tramas como había antes. La gente hace y dice lo que le viene en gana y se emite sin orden ni conciencia.

Cualquier reality ha de tener un guion. Hay que saber llevar a los participantes, sacar de ellos su mejor lado televisivo. Crear situaciones que puedan dar juego o explotar temas interesantes, conflictos originales que vayan más allá del "me gustas, no me gustas"

No sabemos si este bajón de calidad tienen algo que ver con el cambio de productora que sufrió el programa en octubre de 2015 (Bulldog le arrebató las riendas a Magnolia, tanto de este espacio como de ‘Supervivientes') pero lo que sí que es cierto que parece que se ha puesto el piloto automático.

Los castings no pueden basarse sólo en el físico de los concursantes. Hay que ir más allá. Hay que currárselo.

Un consejo para T5. No hace falta despedir a nadie ni cerrar programas o marear la parrilla. Sólo se necesita revisar lo que ya se tiene. Trabajar, crear, dar vueltas. Su modelo de televisión siempre va a tener un público fiel pero no a cualquier precio.