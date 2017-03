Ya no hay vuelta atrás: ¿quién debería ganar 'Tu cara me suena 5' y por qué?

Este 3 de marzo de 2017 termina la quinta edición de 'Tu cara me suena', el concurso más importante de la televisión hoy en día. Hay cinco finalistas pero tres favoritos. ¿Quién debería ganar?

Después de asistir al directo de la semifinal de 'TCMS' el 26 de febrero de 2017 y con datos objetivos en la mano, merece la pena analizar lo que puede dar de sí el programa que ha conseguido desestabilizar a la competencia y 'cargarse' al todo poderoso 'Deluxe' (Telecinco) los viernes por la noche.

Tal y como vimos en la última semifinal, público y jurado eligieron a sus cinco finalistas. Este 3 de marzo de 2017 veremos a Canco Rodríguez imitando a Bruno Mars, Rosa López a Gloria Trevi, Lorena Gómez a Rocío Jurado, Beatriz Luengo a Pink y a Blas Cantó como Marc Anthony.

El resto de concursantes, actuará en exhibición.

Como ya se sabe, en la final el jurado no tendrá voz (si es que alguna vez lo tiene, porque se pasan las galas haciendo chistes y picándose entre ellos en vez de valorar) , ni tampoco el público del plató.

Serán los espectadores desde sus casas los que tendrán la última palabra. Este hecho podía dar la vuelta a las previsiones.

Vamos a analizar, uno a uno, a los finalistas y ver sus pros y sus contras:

Canco Rodríguez: El actor, conocido por su papel de El Barajas en 'Aída' (T5) ha sido, sin duda, el que más ha evolucionado durante todo el concurso. No es demasiado bueno cantando y sus posibilidades de ganar son mínimas. Sólo estar en la final es un regalo. Eso sí, puede asegurar que el tipo es un encanto y que se lleva a las mil maravillas con el resto de compañeros.

Beatriz Luengo: Tiene una gran legión de fans a sus espaldas. Es una profesional del baile y de la canción y eso le da muchos puntos. Lo que pasa es que no siempre ha acertado en sus imitaciones y ha tenido una trayectoria irregular.

Rosa López: No se merece ganar, así de simple. La ex campeona de la primera edición de 'OT' no está en su mejor momento vocal y, encima, lo suyo no son las imitaciones. Pero, sin embargo, tiene muchas posibilidades. ¿Por qué? Por que tiene un respaldo del público brutal.

Durante la última gala emitida, en la que Rosa emuló a Gloria Estefan, los espectadores, con sus votos telefónicos, le otorgaron la victoria de la noche. Algo completamente injusto puesto que su actuación fue muy mala.

Lo que gusta de Rosa es su fragilidad y, ojo, es real. Su victimismo, su inocencia, no son impostados, pero no se puede ganar por pena. No sería justo.

Lorena Gómez: Tiene una voz y un sentimiento únicos, además de una capacidad de trabajo y una entrega encomiables. No siempre ha acertado pero sus triunfos han sido muchos. Cada vez que se pone en el escenario provoca que se te pongan los pelos de punta. Y a todo esto hay que apuntar que la ex 'triunfita' es cercana y accesible como pocas.

Blas Cantó: Es el concursante perfecto. No ha fallado ni una sola vez. Sus imitaciones están en otra liga y él lo sabe. Le pongas lo que le pongas, puede con ello y sorprende con su voz y con su interpretación. El problema es que es demasiado racional, le falta sentimiento. ¿Es todo pura técnica y ya está?

¿QUIÉN DEBERÍA GANAR 'TCMS 5'?

Es una opinión completamente personal, pero me decanto, sin duda, por Lorena Gómez. Cierto es que Blas, como decíamos, es el todopoderoso, pero ella trasmite más que nadie.

El premio debería estar entre Gómez y Cantó pero, cómo hemos apuntado, puede que Rosa dé la campanada. Sería injusto.