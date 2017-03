Insólito: Miguel Ángel Muñoz habla por primera vez de su madre, la vidente condenada por estafa

Es uno de los actores más populares de nuestro país y el flamante ganador de la primera edición de 'MasterChef Celebrity' (TVE), pero siempre ha sido muy celoso de su vida privada, en especial en lo que concierne a su madre, la vidente y condenada por robo, Cristina Blanco. Pero el 5 de marzo de 2017, el intérprete rompió su silencio ante Risto Mejide en el 'Chester in love' de Cuatro.

Muñoz llegó al plató de 'Chester in love' derrochando positividad y'‘buen rollo', una actitud algo impostada que defendió con ímpetu:

Me apetecía estar aquí sentado, es algo nuevo y todo lo nuevo me ilusiona. Intento que todo me ilusione. Decir que soy feliz sería demasiado arrogante, nos pasamos la vida buscando la felicidad y yo intento centrarme en el momento. (...) Es mi filosofía de vida, hay cosas más o menos positivas, me gustaría tener esto, me gustaría que estuviera a mi lado esta persona... La mayoría de las veces estamos felices.

Cuando estás al servicio para que los demás te miren de una manera concreta, estás perdido. Yo tengo una lucha con eso. El tener la cabeza, el alma, el cuerpo predispuesto a aceptar a lo que viene a cada momento y lidiar con eso.

Creo que las palabras son muy importantes en la vida, yo las negativas intento como mínimo no verbalizarlas. En los momentos en los que no estoy tan feliz, sonrío. De sonreír, se me pega

LOS COMPLEJOS DE MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ

Sobre su aspecto físico, Muñoz reconoció que:

Yo no me he considerado guapo, nunca. Yo no me he considerado feo, pero guapo... Tenía un complejo enorme, pensaba que me iba a operar las orejas cuando fuera mayor, pero luego me creció la cabeza y ya no.

Luego, Risto empezó a preparar el terreno y comenzó preguntándole sobre su padre:

Es muy exigente pero en el buen sentido.

MIGUEL ÁNGEL MUÑOZ HABLA, POR PRIMERA VEZ, SOBRE SU MADRE

Durante años Miguel Ángel Muñoz fue conocido por ser el hijo de la vidente y celebrity Cristina Blanco, amiga de muchos famosos (entre ellos las Campos o Belén Esteban) y que fue condenada por robo.

Risto le preguntó a su invitado sobre cómo vivió aquella condena y el actor respondió:

Lo vives con dificultad, con muchas ganas de cuidar y también con la máxima compasión que le tienes a la persona que más quieres en el mundo. Y esa compasión está en no juzgar y en no criticar, en ver cómo está y que se ponga lo mejor posible en el menor plazo de tiempo.

Dejé lo que estaba haciendo para cuidar de mi madre unos días, de los momentos más difíciles fue el tener que irme a cumplir con lo laboral y dejar a mi mamá cuidada por mi padre. Más allá de lo ocurrido es ver que una persona está deprimida, no sale de ahí y quieres que salga de la mejor manera posible. Ver como una persona toca fondo y le cuesta mucho salir, duele. Como te decía antes, yo estoy muy orgulloso porque salió y a lo largo de los años a mí me ha dado muchas lecciones de vida y una fue aquella La lección de humildad y de cuidarme a mí lo máximo posible, no es casualidad que tú me preguntes de esto. Ella decidió apartarse y quedarse en un segundo plano prácticamente invisible para que a mí no me tuviesen que hacer este tipo de preguntas, porque tengo que enfrentarme a los medios con cada trabajo que hago y eso se lo agradeceré siempre.

Creo que las explicaciones hay que dárselas a quiénes comparten lo que ha sucedido. Nunca he contado temas personales porque es algo que intento guardarme para mi familia y mis amigos.

Fue entonces cuando Risto pidió un aplauso para el actor por romper su silencio sobre el tema de su madre.