¡Esto es insostenible!: Mª Teresa Campos está que trina por el último 'zarpazo' de Vasile y Jorge Javier Vázquez

Ya no hay excusas que valgan. La presencia de María Teresa Campos en Telecinco es cada vez menor. Tras quedarse sin la edición dominical de su '¡Qué tiempo tan feliz!' , ahora se ha eliminado el directo de los sábados.

Como Telecinco lleva meses a la baja e intenta por todos los medios arañar de dónde pueda para conseguir liderar cada mes, se han tenido que hacer reajustes. Uno de ellos fue eliminar la edición dominical de '¡Qué tiempo tan feliz!' y sustituirlo por 'Pasapalabra'. Pero ni con esas ha mejorado el share de los domingos.

Otro afectado ha sido el 'Deluxe', que después de perder sistemáticamente contra ‘Tu cara me suena', ha pasado a los sábados para ser sustituido por 'La Voz Kids' (para competir contra el nuevo 'Tu cara no me suena todavía' en Antena3).

Y por culpa de este cambio del 'Deluxe' (que se producirá el próximo 11 de marzo), María Teresa Campos ha sufrido otro revés.

Como informó la web Look, el programa de Teresa Campos no se emitirá en directo y tendrá que grabarse cada sábado por la mañana, en la franja de 13 horas a 16. La razón no es otra que en ese plató se graba también el 'Deluxe' y si ‘¡QTTF!' se emitiese en directo, no daría tiempo a prepararlo para dar paso al programa presentado por Jorge Javier Vázquez.

Al parecer, la matriarca de las Campos está que trina y "muy contrariada con la resolución de este enigma". De hecho, la presentadora siente a disgusto por perder el directo en su programa, cuando ella ha sido siempre una profesional de este y sólo ha conocido el trabajo bajo el 'nervio' de la inmediatez.

Además, este cambio, y según el mencionado portal, supondría una alteración importante en el día a día personal de la presentadora; teniendo en cuenta que Teresa deberá madrugar más de lo habitual para su costumbre, y que tiene un régimen de comidas muy marcado para sobrellevar con normalidad la franja de grabación que le han impuesto.