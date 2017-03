Mercedes Milá, brutal: tiene una bronca con Risto Mejide y llama "gordo" a un bioquímico

Aunque Mercedes Milá nunca se calla, el 5 de febrero de 2017, habló de cosas que nunca había hecho públicas. Sucedió en el 'Chester in love' de Cuatro y dejó boquiabierto al mismísimo Risto Mejide.

En aquella entrega, los invitados fueron a hablar de la vida, y nadie mejor para ello que Mercedes Milá, siempre tan intensa y tan vividora. Pero por primera vez, la expresentadora de 'Gran Hermano' respondió a preguntas sobre su vida más íntima. Eso sí, las contestó a su manera.

MILÁ A RISTO: "¡NO TE CASES!"

En primer lugar, le dejó claro a Risto que el programa no cuenta con mucho "presupuesto" y, encima, amonestó a Mejide por su próximo matrimonio:

Me han dicho que te casas, ¿pero estás loco o qué? No sabes el error que cometes. Nunca me he casado y no he querido casarme, y he vivido muy bien en pareja.

He tenidos dos parejas largas, una durante 20 años y otra de 4. He vivido muy bien con mis parejas aunque lo pasé muy mal al final, pero nunca se me pasó por la cabeza casarme con él.