Ana Obregón se suma a la larga lista de enemigos de Javier Cárdenas: "Ahora entiendo vuestra poca audiencia"

'Hora Punta' no es que esté dándole grandes datos de audiencia a La1 de TVE (más bien todo lo contrario) aunque su presentador, Javier Cárdenas, es el que más titulares ocupa de la cadena. Lo malo es que casi ninguno es bueno. A su larga lista de 'enemigos' (Jorge Javier, Buenafuente, Ernesto Sevilla...) ahora se ha unido la mismísima Ana Obregón.

El 6 de marzo de 2017, en 'Hora Punta' se emitió un fragmento de 'El gran reto musical' en el que Ana Obregón no supo identificar una canción de Joaquín Sabina.

En el programa se estaba debatiendo sobre la figura de Obregón y salió, cómo no, la faceta de bióloga de la actriz. A este respecto, Cárdenas apuntó:

Estudió biología, no es que sea bióloga. Juraría que no acabó la carrera, si no es así, pido disculpas.