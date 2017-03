Pablo Motos pelotea también a Kiko Rivera y le 'consiente' frases machistas y pullas a Jorge Javier

Después del masaje que Pablo Motos le dio a Isabel Pantoja, el 6 de marzo de 2017, le tocó el turno a hijo de la tonadillera, Kiko Rivera, que visitó 'El Hormiguero' y quiso hacerse el gracioso quedando como un machista.

Ya lo dijo Ana Rosa Quintana el 6 de marzo de 2017 en declaraciones para 'El Mundo':

Tenía razón. Semanas antes, la tonadillera acudió al programa de A3 para que Pablo Motos le hiciera un masaje delante de toda España. Fue tal el descaro del presentador que en las redes sociales se cebaron con él.

Y con ella, quien aprovechó apra sacar 'dientes', no pronunciar la palabra cárcel y mandarle un recadito envenenado a Jorge Javier Vázquez, su ex amigo y actual enemigo.

Pues bien, el 6 de marzo de 2017 le tocó el turno a Kiko Rivera, el mismo que le ladra a la prensa cuando no cobra o no está de promoción.

Como era de esperar, Paquirrín llegó pletórico a ‘El Hormiguero'. Era territorio amable para la familia.

Motos, por su puesto, quiso ser el protagonista y trató a su invitado como a un héroe. Para empezar, el presentador desveló una anécdota que ocurrió justo después de la entrevista a la Pantoja:

Cuando acaba el programa con tu madre, me mandas un mensaje y me pones: 'gracias por tratar tan bien a mi madre, pero te voy a dar una colleja, deja de darle picos'.

Más tarde, Kiko le replicó:

Yo he venido como seis o siete veces aquí y a mí no me has dado ni un pico. ¡Y a mí madre dos!