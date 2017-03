Aída Nizar e Irma Soriano, a punto de pegarse y en Telecinco nadie hace nada: "¡Satanás, eres una víbora!"

Querían broncas y tienen tres tazas. Aída Nizar ha perdido completamente el rumbo en 'GH VIP 5'. Era lo que se quería pero lo que no entiende Telecinco es que hay cosas que no se pueden permitir. Lo que vimos en la gala del 9 de marzo de 2017, nos puso los pelos de punta.

NO TODO VALE

Sólo un apunte antes de empezar: hace un mes, vimos al padre de Elettra dándole un manotazo a su mujer en directo y llamar "puta vieja" a la madre de Aída Nizar y nadie, ni el presentador de 'GH VIP 5', hizo nada.

Entendemos la creencia de que una buena bronca es sinónimo de audiencia pero no todo vale. No es cuestión de ser puritano sino de tener sentido común. Pero esto no sólo lo hace Telecinco

Hace poco veíamos a Pablo Motos en 'El Hormiguero' de Antena 3 reírle las gracias machistas a Kiko Rivera, o decirle a su madre, condenada por blanqueo de dinero, que "un país es inculto cuando no cuida de sus artistas" (Que los artistas cuiden de su país y no roben, ¿no?).

La labor de un presentador, o de la dirección de un programa, es también la de poner límites, de establecer una línea ética y editorial. Nos encantan los conflictos en directo, son jugosos y dan titulares, pero si están cerca de la agresión o de la ofensa hacia el público, se cruza hacía un terreno pantanoso.

No lo decimos por moralistas, sino por el propio bien de la cadena. Estamos en la época del boicot surgido de las redes sociales (caso 'La Noria'). Es peligroso permitir ciertos comportamientos.

AÍDA SE VUELVE 'LOCA'

Y todo esto para decir que cuando metieron a Aída Nizar en 'Gran Hermano VIP 5' sabían lo que hacían. Esa mujer es incontrolable. Un potro desbocado al que nadie puede parar. De hecho, la echaron de Telecinco hace tres años por meter a la cadena en un conflicto diplomático.

Pero como 'GH VIP 5' iba mal en audiencia, pues nada, a meter a Nizar a ver si la monta en la casa. Pues la noche del 9 de de marzo de 2017, la montó, pero bien. El problema es que estamos tan inmunizados con las broncas en Telecinco que ya no nos llama la atención nada .

Anoche nominaron los seres queridos de los concursantes y la madre de Aída le dio tres puntos a Irma Soriano.

La madre de Nizar comentó, durante su nominación, que algunas concursantes le había hecho una especie de hechizo a su hija y esta explotó.

Aída se levantó hacia Irma, se colocó a menos de dos centímetros de su cara y le gritó cosas como:

Satanás, eres una víbora. Mira qué sonrisa diabólica

Después, el marido y la hija de Irma nominaron a Aída y Soriano aprovechó para gritarle a la otra:

Infeliz, me das vergüenza.

Y mientras esto pasaba, nadie hacía nada. De hecho, en plató, el hermano de Irma Soriano denunció el comportamiento del programa:

No vale todo. No se tienen que llegar a ciertos límites. Se está permitiendo más de la cuenta

IVONNE, A LA CALLE

Los del 'Deluxe' ya están contentos. Ivonne Reyes está en la calle. Ahora podrá aclarar su situación con Sergio Ayala (su ‘novio' en el concurso) y, sobre todo, hablar de su conflicto con Pepe Navarro (que ha 'demostrado' que el hijo de Ivonne no es de él).

Y es que, sin Sergio, Ivonne ya no servía para nada en 'GH VIP 5'. Está mejor fuera. Ella y la cadena.

A su salida, Ivonne no dijo gran cosa, que sí sentía gran cosa por Ayala y que era muy "feliz".

¿DE VERDAD ALGUIEN PUEDE DECIR QUE ALYSON ESTÁ GORDA?

Aylén, la novia de Marco, se puso demasiado sincera con Elettra y con Alyson: les dijo que, aunque ellas no se dan cuenta, han ganado peso dentro de la casa. Y este comentario, por supuesto, ofendió a las dos concursantes.

Elettra admitió en el confesionario que sabe que ha engordado pero ella se sigue viendo bien, mientras que Alyson confesó que se siente acomplejada por sentirse "enorme".