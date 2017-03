Dulceida habla de su lesbianismo, critica a Podemos y lanza una bomba ante Risto Mejide

La bloguera Aida Domenech, conocida popularmente como Dulceida, fue una de las entrevistadas, el domingo 12 de marzo de 2017, en ‘Chester in love' de Cuatro. La influencer se mostró sensata, vitalista y le regaló a Risto más de un titular.

En cada aparición pública que hace esta chica demuestra porqué tiene la legión de fans que tiene y por qué ella, y sólo ella, ha conseguido que el programa en el que participa (‘Quiero ser' en Divinity) haya renovado por una segunda temporada (el seguimiento en redes de esta chica es tal que levanta el show).

Dulceida se muestra cercana. No hace un papel. Y así se presentó el 12 de marzo de 2017 ante Risto Mejide en el 'Chester in love' dedicado al tiempo

Sobre su trabajo, la joven confesó:

Tener muchos seguidores no es necesariamente ser influencer, hay gente que los tiene porque son muy guapos. Conozco a mucha gente sin estudios que son cracks, personas inteligentes en puestos de trabajo buenos. Yo no tengo una carrera, pero no me considero una chica tonta. Ser influencer no se estudia.

La parte más importante llegó al hablar de la sexualidad:

Siempre que promociono algo es porque me gusta. Siempre he hablado de las cosas que creo que tengo necesidad de contar. Cuando hablé de mi condición sexual estaba asustadísima, no sabía qué iba a pasar, quizá que ninguna marca quisiera trabajar conmigo. No esperaba que la gente lo iba a aceptar también, y no lo he hecho expresamente, pero he ganado seguidores de gente de otros colectivos. Yo estaba muy segura de contarlo, pero me daba miedo. Fue sacarme el mayor peso de encima", relata.

Me hace súper feliz que, sin ser consciente, me han llegado emails de gente que me dijo que le había ayudado. Ahora hay muchísima más gente dispuesta a aceptarlo que a la edad de mi madre, pero también sigue habiendo prejuicios, un miedo terrible. Tengo amigas que llevan diez años con parejas chicas y no se lo han dicho a sus padres, o que las han rechazado

La mujer de Dulceida, Alba, apareció en el programa y ambas le dieron una exclusiva a Risto: Van a ser madres.

Queremos tener uno cada una, pero primero me toca a mí

Además, Dulceida explicó cuál es la situación económica de ella y su mujer:

Prefiero comprar casa a alquilar. He comprado mi casa. Siempre he creído que alquilar es tirar el dinero, pero si no puedes comprar se tiene que alquilar. Yo tengo mi piso, es algo para toda la vida. Mi pareja no podía y yo ahora puedo. Para mí es casa de las dos. Nos veo toda la vida juntas.

Risto también le preguntó sobre política y Dulceida fue muy honesta:

No sé a quién voy a votar, no tengo ni idea. Lo veo todo turbio. Tampoco entiendo, no leo periódicos, veo el Telediario. Paso palabra. Me han preguntado muchas veces y no. Tenemos que votar, eso sí. Del señor Trump, por lo poco que sé, me avergüenza que sea presidente de EEUU, pero también es culpa de la gente que no ha votado, igual que pasa en España. Como la mayoría de la gente no vota, lo que sale puede no ser lo que quiere España.