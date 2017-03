Terelu admite lo que su madre no se atreve a decir: que está mal por las puñaladas de Telecinco

María Teresa Campos está mal. No son rumores, lo ha dicho su propia hija, Terelu, después de que Telecinco haya reducido '¡QTTF!' a un solo día a la semana. Ya es hora de admitir que las Campos son princesas destronadas de la televisión.

A nadie le gusta que le quiten un programa, ¿cómo quieres que esté mi madre?... Pues mal. Os lo podéis imaginar.

Así responde Terelu Campos a la revista Pronto, en una entrevista publicada el 13 de marzo de 2017, cuando le preguntan sobre el estado de su madre después que Telecinco le haya quitado la edición dominical de su programa, '¡Qué tiempo tan feliz!'.

Pero las desgracias de mamá Campos no terminan aquí. '¡QTTF!' no sólo se ha visto reducida a un día a la semana, si no que el que le queda, los sábados, dejó de ser en directo desde el 11 de marzo de 2017. ¿Por qué? Porque se cambió el 'Deluxe' a ese día y como se graba en el mismo plató y no da tiempo a cambiarlo todo, pues se decidió que el espacio musical presentado por María Teresa Campos, se grabase por la mañana.

Estos dos hechos nos llevan a la conclusión, cada vez más evidente, de que las Campos a día de hoy son personajes de segunda en Telecinco. De hecho, los domingos con 'Pasapalabra' la cadena ha subido dos puntos desde que se canceló '¡QTTF!'. El público ya no las respalda. No son infalibles.

Todo parece indicar que '¡Qué Tiempo Tan Feliz!' tiene los días contados. Según recoge también la revista Pronto, María Teresa Campos está verdaderamente preocupada y molesta con los recortes. No está acostumbrada a que le quiten de un plumazo un programa, no se da cuenta de que los índices de audiencia no son lo que la cadena espera.

El cierre del programa no sólo supondría un palo laboral y económico para María Teresa y su hija sino también para Bigote Arrocet, el novio de la matriarca del clan y asiduo colaborador del espacio.