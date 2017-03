Medidas extremas: los cuatro lastres que se debería quitar de encima Telecinco para recuperar el liderazgo

Después de perder los meses de diciembre de 2016 y enero de 2017, Telecinco recuperó el liderazgo en febrero de 2017, pero por una décima, lo que no significa, ni de lejos, una recuperación holgada.

De hecho, los programas que mejor funcionan en la principal cadena de Mediaset España son los que están alejados de su modelo de telerrealidad, es decir, los concursos ('Got Talent España', 'Pasapalabra', 'La Voz'...).

¿REALMENTE VA TAN MAL TELECINCO COMO DICEN?

Si uno se fija, el 80 por ciento de la programación de Telecinco se basa en programas con gente sentada hablando. No hay más. Pueden ser aburridos, pueden no estén dentro de lo que se conoce como ‘televisión de calidad' o que ya no interesan a nadie pero hay algo que indiscutible: son rentables.

Cualquier 'Gran Hermano', 'Supervivientes' o 'Deluxe' cuenta muchísimo menos que una serie, por ejemplo. Mediaset es una empresa privada, y como tal, va a buscar rentabilidad y beneficios.

Pero Paolo Vasile (consejero Delegado de Mediaset) también busca el liderazgo. Es su carta de presentación ante anunciantes y críticos, tener un buen dato y un mejor target comercial.

¿HAN FUNCIONADO BIEN LOS ÚLTIMOS CAMBIOS DE TELECINCO?

Por ello, últimamente, en Telecinco, aunque lo nieguen, andan un poco desesperados. Es por ello que llevan semanas moviendo su parrilla de aquí para allá, cambiando el 'Deluxe' a los sábados, 'La Voz Kids' a los viernes y quitando '¡Qué Tiempo Tan Feliz!' los domingos y poner en su lugar 'Pasapalabra'.

Estos cambios han subido, en una semana, 7 décimas (del 13,2% al 13,9% de media). No está mal pero aún queda.

Lo mejor que han podido hacer ha sido llevar el 'Deluxe' a los sábados. El 11 de marzo de 2017, el programa registró un 15,5%.Era un dato parecido a lo que hacía el espacio los viernes pero en sábado sí que es bueno ya que esa era la ‘noche maldita' de Telecinco desde hace años.

Es por ello que el 'Deluxe' ha mutado en 'La Noria' y aunque sus nuevos contenidos parecen un refrito malo de cosas ya vistas, dejan claro que la gente ya estaba harta del amarillismo del programa original.

'La Voz Kids' también funcionó. No ganó al estreno de 'Tu cara no me suena todavía' en Antena 3, pero casi.

El problema es que 'La Voz Kids' es un show finito. ¿Qué pondrán después?

LASTRES QUE DEBERÍA QUITARSE TELECINCO

Pero aunque los últimos cambios están funcionando, aún le queda mucho a la cadena de Fuencarral para volver a liderar con soltura.

¿Qué medidas se deberían tomar? En primer lugar, quitarse de en medio ciertos ‘fósiles':

01-'Mujeres y Hombres y Viceversa': Sobra decirlo. El dating-show más longevo de Telecinco lleva un par de años a la baja y dando palos de ciego. Su problema: que no hay guion, no hay tramas, ni un casting inteligente. Los personajes no están bien dirigidos por lo que todo es un caos del que los jóvenes han llegado a hartarse.

Hay que cambiar 'MyHyV' por un concurso. Sin duda.

02: '¡Qué Tiempo Tan Feliz!': A este programa le quedan dos telediarios. María Teresa Campos lo sabe pero le cuesta admitirlo. Es normal. La veterana periodista es cierto que tiene una audiencia fiel pero cada vez es menor. No es que el espacio haya empeorado o tenga algo de malo, es que, como en todo Telecinco en general, el público ya se ha cansado de ver lo mismo una y otra vez.

03- Reducir 'Sálvame': Jamás pediría que se cancelara ‘Sálvame'. De hecho sigue siendo líder de las tardes (también porque dura cuatro horas, por lo que el share de media siempre va a ser más alto que el de la competencia). Pero es cierto que debería sufrir recortes. Subdividiría el programa en secciones mucho más diferenciadas. Lo convertiría en un contenedor con temas de distinta índole. Un poco como ha hecho el 'Deluxe' pero con más humor.

04- 'Gran Hermano VIP': Primero, deberían dejar respirar, al menos un año, el 'Gran Hermano' original. Y segundo, deberían quitarse de encima la versión con famosos. ¿Por qué? Porque para eso ya tienen 'Supervivientes'.

El problema que tiene Telecinco es que ha agotado a los famosos. Ya no le quedan más. Son todos más de lo mismo. Que dejen de explotarles.

MÁS 'CONSEJOS'

Telecinco debería aprovechar la situación y arriesgar por cosas distintas. Para empezar, se debería recuperar el acces prime-time con un espacio fijo que nada tenga que ver con la prensa rosa. En Mediaset tienen un ejemplo claro de lo que puede funcionar en esa franja: 'First Dates' (Cuatro), posiblemente el mejor formato nuevo de los últimos años.