Mila Ximénez estalla contra Mercedes Milá y llama a sus compañeros "lameculos"

Volvemos con el tema de Mercedes Milá y el bioquímico al que llamó "gordo" en 'Chester in love' (Cuatro). Un par de semanas después, la presentadora le ha pedido perdón pero a su manera, lo que ha ofendido de manera bestial a la colaboradora de 'Sálvame', Mila Ximénez.

El 3 de marzo de 2017, Mercedes Milá visitó 'Chester in love' en Cuatro y allí se enfrentó al bioquímico José Miguel Mule, que acudió para criticar 'La enzima prodigiosa' un libro que la presentadora siempre ha defendido.

Milá, para defenderse, llamó "gordo" al científico y este, días después dijo sentirse como los niños que sufren 'bullying'

El 15 de marzo de 2017, la revista Lecturas recogió unas palabras de Mercedes Milá , quien se disculpaba pero sin admitir haber hecho nada malo:

Hay que cuidarse, avanzarse a las enfermedades y tratar la alimentación como un modo de prevención, es una cosa muy seria. Yo perdí el tiempo, porque él criticó un libro que se llama 'La enzima prodigiosa' que a mí me sirvió y que ha servido a mucha gente para plantearse la alimentación de otra manera. El doctor Silva, que es mi médico por encima de todos, me dijo: 'Es muy importante que transmitáis a la población que las barrigas gordas son peligrosas. Cuando un cinturón va aumentando, tanto en hombres como mujeres, es un seguro para tener un problema de corazón', y eso es lo que quería transmitir

Estoy acostumbrada a pedir perdón. Le llamé inmediatamente después. Lo que pasa es que ha aprovechado el toro cuando ya ha pasado. Este hombre, este científico, porque él quiere remarcar que es científico, me ha dicho de todo. Y hay una cosa que me ha molestado mucho y es que ha dicho que yo le he hecho bullying. Creo que es un tema tan serio, tan grave... Si alguien vio la televisión ese día puede ver que yo hice de todo menos bullying"

Fue un, como dicen los ingleses, 'personal remark' que no se debe hacer, pero lo hice con la idea de buscar la salud en él. Incluso le hablé de un centro de Castelldefels donde yo hice ayuno donde podía adelgazar. Él me dijo que es de Valencia y que le quedaba un poco lejos, yo le dije que ya le buscaría otro lugar. Pero esto en un tono totalmente amistoso