Todo sobre la tercera temporada de 'Allí abajo’, el estreno que ha puesto nervioso a Vasile

Este lunes 20 de marzo de 2017 se estrena la nueva temporada de 'Allí Abajo'. Periodista Digital ha viajado a San Sebastián para asistir al rodaje y hablar con sus protagonistas. ¿Qué nos espera este año en la serie de A3?

'ALLÍ ABAJO' CONTRA 'SÉ QUIÉN ERES'

El duelo va a ser interesante. Este 20 de marzo de 2017 la tercera temporada de 'Allí abajo' desembarca en A3 para enfrentarse a 'Sé quién eres', estupenda ficción de T5 que aunque se estrenó con un 18,9% a mediados de enero y ha liderado cada lunes, su media está en un 15,5%.

'Allí abajo' sin embargo ha arrasado con sus dos temporadas emitidas, con un 22,5% y un 18,3% de media respectivamente.

Telecinco, para amortiguar el 'golpe', ha decidido poner, antes de ‘Sé quién eres', un avance de 'Got Talent'. ¿Pero es la mejor opción? ¿Lo hacen para proteger su serie? Hombre, si fuese así, si estuviesen tan asustados, mudarían la ficción al miércoles y trasladarían 'Got Talent' al lunes, cuando el consumo televisivo es mucho mayor.

Pero, para empezar, las dos series son muy distintas ( y muy buenas). No compiten en la misma liga. No tienen el mismo tipo de público y pueden convivir perfectamente. 'Sé quién eres' además, está por la mitad de su primera y única temporada, si baja, tampoco es tan malo. Poner antes 'Got Talent' es sólo para ver si se hace daño a A3.

VIAJE A SAN SEBASTIÁN

Audiencias aparte, la tercera temporada de 'Allí abajo' promete. Mucho. Esta es la conclusión que sacamos el 14 de marzo de 2017 cuando viajamos a San Sebastián para asistir al rodaje de la serie de A3.

Tras cinco horas en tren, llegamos a un San Sebastián con un clima sorprendentemente amable y nos vamos corriendo al rodaje que, ese día, tiene lugar en el puerto, pegado a la Concha.

Asistimos a una secuencia protagonizada por las dos estrellas de 'Allí Abajo', María León (Carmen) y Jon Plazaola (Iñaki) además de una de las nuevas incorporaciones, Nerea Garmendia.

No podemos desvelar nada de lo que vimos allí pero sí que, una vez más, notamos el buen rollo que hay entre los actores en pleno set. Que nos atienden sin remilgos, posan y hacen chistes entre ellos. Se divierten. Esto no es baladí. No se imaginan la cantidad de escenas lamentables, snobismos y tensiones a la que hemos asistido en los rodajes.

No es la primera vez que nos vemos las caras con los protagonistas de 'Allí abajo' y que les vemos trabajar y sigue habiendo el buen rollo de siempre, entre ellos y con nosotros.

En la rueda de prensa todos están muy orgullosos de la tercera temporada. Obvio ¿Qué van a decir? Todas las presentaciones son iguales. Al fin y al cabo lo que se quiere en vender algo. Pero también puedo decir que, cuando uno charla 'off the récord' con el equipo, a veces te cuentan lo contrario y aquí no. Aquí están convencidos de lo que están haciendo, de lo bien que va a funcionar. Les creo.

María León y Jon Plazaola siguen siendo generosos y majos en las entrevistas. Les preguntas cualquier, cosa, la que sea , y te contestan. Algo extraño en una época en la que las 'estrellas' cuando les interrogas sobre algún tema que no les gusta, se levantan y se van.

Por ejemplo: Aprovechando que la serie habla y se ríe de los tópicos, les preguntamos sobre Miren Gaztañaga, la actriz de 'El guardián invisible' que llamó "catetos" y "chonis" a los "españoles", por lo que se llamó al boicot de la película desde las redes sociales.

El tema es espinoso, cualquier comentario al respecto se puede malinterpretar y tanto León como Plazaola salen más airosos. Él cree que lo que ha pasado le ha "asustado mucho" y que todo, mientras que ella piensa que Gaztañaga ha cometido un "error" enorme. Los dos se han mojado, sin herir a nadie y han demostrado coherencia.

Y por supuesto, están felices con la evolución de sus personajes en esta tercera temporada, la cual, además, estará más centrada en el Norte (ya que Carmen se muda a San Sebastián) sin olvidarse del Sur.

Y para terminar la jornada, un regalo. Nos vamos a cenar, todos, al restaurante de Karlos Argüiñano, quién, por cierto, nos espera allí, chistoso y campechano.

¿QUÉ NOS ESPERA EN LA TERCERA TEMPORADA?

Un gran funeral en Sevilla reúne a vascos y andaluces. A través de flashbacks, asistimos a algunos de los acontecimientos más importantes de las semanas anteriores.

Iñaki y Carmen se han mudado al norte. Él empieza a trabajar en Arzak, aunque descubre que el puesto de trabajo tendrá que pelearlo. Carmen intenta adaptarse al norte, con ciertas dificultades. Jozé sufre una dolorosa ruptura con Elena, que le deja para quedarse a colaborar con una ONG en África. Koldo continúa con la dura negociación de divorcio con Izaskun.

Don Benjumea y Maritxu se han casado y se van de viaje de novios al Amazonas. Allí, durante un trayecto en globo, don Benjumea sufre un percance y se precipita fatalmente a la selva.

Tras varias semanas desaparecido, deciden darlo por muerto. En su funeral en Sevilla, cuadrilla, vecinas, familiares y trabajadores de la clínica le rinden homenaje. Maritxu debe afrontar el encuentro con los hijos de don Benjumea, Cristóbal y Eugenia, que creen que la viuda no es trigo limpio. La lectura del testamento se convierte en un momento tenso... que pondrá patas arriba ‘Allí abajo'