Nagore Robles, aterrada ante la amenaza de que sus trapos sucios con Sandra Barneda se hagan públicos

Tanto la colaboradora de Telecinco, Nagore Robles, como la presentadora, Sandra Barneda, nunca han hablado de su relación sentimental pero puede que sus 'secretos' vean la luz, tal y como amenazó el extronista Rafa Mora el lunes 20 de marzo de 2017 en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Ese día, Nagore y Rafa ejercieron de asesores del amor en 'MyHyV' y ella estaba comentando la nueva relación del tronista Noel Bayarri con su novia:

Nagore hacía referencia al escándalo que ha protagonizado Rafa Mora y su novia en 'Sálvame' tras descubrirse la infidelidad de ella con un exnovio.

Ante este 'hachazo' de Nagore, Rafa contestó:

Yo como tengo claro que es una cosa que no depende de uno mismo, no depende de ti, no está en tus manos, yo me he portado siempre como un caballero, como un señor desde el minuto uno hasta el último momento. Y a mí, sinceramente ni me desacredita ni me haces daño, Nagore, diciendo esas tonterías.