El mayor palo de Belén Esteban y su conversación privada y crucial con Jesulín de Ubrique

El 22 de marzo de 2017, en 'Sálvame' se leyó un comunicado en el que Belén Esteban exigía (y amenazaba) a los medios que no se hiciesen eco de una biografía que ponía en cuestión ciertos aspectos de su pasado. Lo curioso es que , hasta sus ‘enemigos' se han puesto de su parte.

Según leyó Jorge Javier Vázquez ese día en 'Sálvame' Belén Esteban, en un comunicado, negaba todos los datos que ofrecía la última biografía no autorizada sobre ella.

Leyó Vázquez.



Así Belén pedía a los medios que no divulgasen en libro, algo difícil si en el programa hablan de ello y si se cuelgan noticias sobre el asunto en la web de Telecinco.

Más allá del libro, lo interesante es que lo que se dijo aquel día. Y es que, Belén Esteban afirmó que había hablado con Jesulín de Ubrique, padre de su hija Andreíta, con el que hace años que no tiene relación:

"No voy a decir la conversación que he tenido con él pero es su hija, no tengo que decir nada más (...) me veía en la obligación de llamarle y contarle lo que pasaba".