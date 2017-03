Brutal confesión de la actriz Melanie Olivares ('Aída'): “No me reconozco, parezco un chorizo criollo”

Siempre es un placer verla en TV. Maline Olivares, recordada por series como 'Aída' o 'Bajo Sospecha', ofreció este 25 de marzo de 2017 en el 'Deluxe', un duro y esclarecedor testimonio sobre la maternidad ahora que vuelve a estar embarazada de su tercer hijo.

Fue una entrevista impecable, divertida y honesta. Melanie Olivares apareció en el 'Deluxe' embarazada de 38 semanas del que será su tercer hijo. La actriz no está llevando muy bien los cambios que ha sufrido su cuerpo:

No me gusta estar embarazada. He engordado 25 kilos. No me reconozco ni a mí misma