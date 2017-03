Mal rollo sin precedentes entre Marco Ferri y Jordi González en 'GH VIP 5': "Me dolió un montón lo que me hizo"

Marco Ferri está triste y molesto. No es por la expulsión de su novia Aylén en 'GH VIP 5' ni por la traición de su amiga Alyson sino porque el jueves 23 marzo de 2017, Jordi González le abroncó por parecer un machista. Tres días después, el domingo 26 de marzo, vimos la reacción del concursante contra el presentador.

Como decíamos, el jueves 23 de marzo de 2017, Aylén y Marco se enfrentaron juntos a la expulsión y al final fue ella la que se fue a casa. Pero esto no es lo que afectó al italiano (más bien parecía que le daba exactamente igual)

En realidad, lo que preocupó al modelo fueron unos vídeos que le pusieron en la sala de expulsión en los que, entre otras cosas, se le veía abroncando a su novia por no lavarle los calcetines.

En cuanto vieron las imágenes, Aylén (justo antes de ser expulsada) quiso justificar a su novio diciendo que ese comportamiento era su forma de pedirle cariño (¿perdón?). Pero claro, nadie se tragó esa excusa.

El presentador del programa, Jordi González, se enfrentó a Marco, preguntándole si esa actitud (machista) era digna de un joven del Siglo XXI. Obviamente, Ferri se volvió 'loco' por la imagen que podría estar dando en el exterior....

Y es que hasta su amiga Daniela Blume le dijo que parecía "un hombre antiguo", tal y como vimos el domingo 26 de marzo de 2017 en 'El Debate de GH VIP 5'.

Y ese día vimos también lo molesto que estaba Marco con Jordi González justo después de que éste le amonestase por su actitud machista:

Pusieron un vídeo que podría titularse "lo peor de Marco Ferri". Me dolió un montón la broma que me hizo Jordi (...). Me caí mal yo solo.