Mila Ximénez destapa la falsedad de Terelu Campos y la hunde para siempre

Edmundo Arrocet se llevó un buen 'chaparrón' el 25 de marzo de 2017 en el Deluxe' pero lo sorprendente es que, dos días después, Terelu Campos, en ‘Sálvame' se hiciera la digna y se negara a hablar del novio de su madre. Sus compañeros se enfadaron por su falta de profesionalidad.

Bigote Arrocet se presentó el 25 de marzo de 2017 en el 'Deluxe' para anunciar que iba a participar en la próxima edición de 'Supervivientes' en T5. Pero lejos de ser una entrevista ‘amable' (como en otras ocasiones) aquella resultó más agresiva y jugosa de lo esperado.

El humorista chileno de origen argentino fue acusado de lucrase gracias a su relación con María Teresa Campos. Kiko Matamoros fue el más agresivo contra él aunque no consiguió gran cosa. Edmundo lo negó todo, mostró su mejor sonrisa y aguantó el chaparrón como pudo. No le queda otra. Ahora que va a ser concursante de un reality, su ‘calvario' no ha hecho más que empezar.

Pero lo más llamativo (y preocupante) de este asunto es lo que ocurrió el 27 de marzo de 2017, cuando Terelu Campos demostró, una vez más, su doble juego y su falta de profesionalidad.

Ese día, por su puesto, en 'Sálvame' se habló de la entrevista a Bigote en el ‘Deluxe'. Uno de los colaboradores del programa diario de T5, Jesús Manuel, aseguró que a podido saber por parte de una persona del entorno de María Teresa Campos que

Bigote ha llegado a su vida con un objetivo

Es decir, que el humorista está con ella por intereses económicos.

Terelu, hija mayor de María Teresa Campos, tras escuchar a su compañero Jesús Manuel, le mandó un mensaje a su madre.

Mamá, cuidado con tus compañías porque algunas parece que no son de fiar

Acto seguido. Terelu dijo:

Si supuestamente Bigote se acerca a María Teresa Campos por pescar en el río se ha debido quedar medio muerto

Sin embargo, Kiko Matamoros se volvió a mostrar indulgente con Bigote:

Una persona que tiene para vivir el resto de su vida él y sus hijos no deja de pagar durante un año y medio el piso en el que vivía su madre.

Fue entonces cuando Terelu se hartó y pidió irse del plató mientras hablaban del novio de su madre, lo que provocó el cabreo (justificado) de Mila Ximénez:

No somos responsables de todo esto. El único responsable de todo es Bigote Arrocet que desde que llegó a la vida de tu madre no ha parado de dar titulares. No hablamos de tu madre, sino de un concursante de Supervivientes y tu propia madre dijo que son dos entes independientes. Pero hablamos del concursante Bigote Arrocet, que va a la isla y cobra lo que cobra porque es el novio de tu madre, a ver si te entra en la cabeza

Es un señor que no ha parado de facturar desde que llegó a la vida de Teresa.

Y mientras, Terelu se negó a dar detalles de la vida privada de su madre. Muy bien, está en su derecho pero es lo de siempre. Las Campos lanzan la piedra, se lucran de lo lindo y luego esconden la mano y se enfadan si se habla de los temas que ellas mismas han iniciado.