Jorge Javier Vázquez desenmascara a Bigote Arrocet y le vaticina lo peor con María Teresa Campos

Jorge Javier Vázquez ha reflexionado sobre la última entrevista de Bigote Arrocet en 'Sábado Deluxe' y ha dado su opinión sobre la relación entre el cómico y María Teresa Campos, algo que seguro que no habrá sentado muy bien a la veterana periodista.

Bigote Arrocet se presentó el 25 de marzo de 2017 en el 'Deluxe' para anunciar que iba a participar en la próxima edición de 'Supervivientes' en Telecinco. Pero lejos de ser una entrevista 'amable' (como en otras ocasiones) aquella resultó más agresiva y jugosa de lo esperado.

El humorista chileno de origen argentino fue acusado de lucrase gracias a su relación con María Teresa Campos. Kiko Matamoros fue el más agresivo contra él aunque no consiguió gran cosa. Edmundo lo negó todo, mostró su mejor sonrisa y aguantó el chaparrón como pudo. No le queda otra. Ahora que va a ser concursante de un reality, su 'calvario' no ha hecho más que empezar.

A partir del lunes 27 de marzo de 2017, el tema 'favorito' de 'Sálvame' fue la entrevista de Bigote en el 'Deluxe' y , por supuesto, Jorge Javier Vázquez también escribió sobre el asunto en su blog semanal para la revista Lecturas.

Para empezar, el presentador reflexionó sobre la actitud de Edmundo durante su visita al programa de Telecinco:

Extraña noche en 'Sábado Deluxe'. Vino Edmundo a hablar de 'Supervivientes 2017' y la entrevista tomó unos derroteros para los que el artista creo que no estaba preparado. Acostumbrado a desactivar críticas con una inmensa sonrisa, el sábado no pudo ocultar su malestar ante algunas de las preguntas de los colaboradores.

Dicho esto, Vázquez se atreve a opinar sobre la relación entre el humorista y su novia: