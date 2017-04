Fichaje sorpresa: Irene Junquera pasa de 'El Chiringuito' para trabajar con Risto Mejide en T5

Nuevo 'robo' entre Cadenas. En esta ocasión, ha sido Telecinco la que le ha fichado a alguien de laSexta. Se trata de Irene Junquera, que tras abandonar 'El Chiringuito de Jugones', ha fichado por 'All you need is love... o no', el nuevo programa de Risto en Mediaset.

Según informó el 3 de abril de 2017, EL CONFI TV , Irene Junquera salta a Telecinco de la mano del nuevo 'All you need is love... o no'. El hasta ahora rostro de Atresmedia desembarcará próximamente en el prime time de Telecinco como copresentadora del nuevo programa que presentará Risto Mejide.

Irene Junquera anunció su marcha de 'El Chiringuito' de Pedrerol unas semanas antes. Su intención era alejarse de los deportes y centrarse en el mundo del entretenimiento. Y así lo hará, pero en otra cadena.

Lo que no sabemos es si Junquera abandonará su puesto como colaboradora de 'Zapeando', programa de laSexta presentado por su compañero en Frank Blanco en Europa FM (Atresmedia).

¿Abandonará la periodista también su trabajo radiofónico? Todo dependerá del tipo de contrato que haya firmado con Mediaset pero teniéndo en cuenta los 'celos' entre cadenas, no sería de extrañar que se hubiese comprometido en exclusividad en su nueva 'casa'.

Decir también que All you need is love... o no, es una revisión del famosos 'Lo que necesitas es amor' que contará también con David Guapo (el ex novio de Ares Texeidó y el 'no novio' de Chenoa) y América Valenzuela, conocida colaboradora de 'Órbita Laika'