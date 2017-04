La bronca barriobajera entre Piqué y Rafa Mora: “Es un poco tonto”

Nueva guerra de 'gallitos'. Rafa Mora, extronista del programa de Telecinco 'Mujeres, Hombres y Viceversa...', ha concedido una entrevista al programa 'Partido a Partido' de Radioset en la que se ha despachado a gusto contra Gerard Piqué, central del FC Barcelona. Y para ello ha explicado un encuentro que tuvo con Piqué hace un tiempo en una discoteca de Barcelona.

Rafa Mora, que se declara un apasionado del Barcelona, ha reconocido que Gerard Piqué no es de "mi agrado, no tengo ninguna empatía con él, ni feeling". Es entonces cuando explicó su desencuentro con Gerard Piqué en un local de Barcelona.

No me digas eso. Piqué no es de mi agrado, es el único jugador del Barça con el que no tengo ninguna empatía, ni tengo feeling ni me cae bien",