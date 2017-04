Los insultos de Aída Nizar a la novia de Sandra Barneda provocaron el caos de 'GH VIP 5'

El domingo 2 de abril de 2017, Sandra Barneda despidió el 'Debate de GH VIP 5' asegurando que había vivido "cosas lamentables" fuera de cámara. Al día siguiente se supo la verdad. La culpable de todo había sido, cómo no, Aída Nizar.

El domingo 2 de abril de 2017 fue el último 'Debate de Gran Hermano VIP 5' y Sandra Barneda, hacia el final del show, quiso despedirse de manera polémica:

Ha sido un placer estar con todos vosotros. Se han vivido momentos desagradables dentro y fuera del plató. Yo pensaba que no me encontraría con momentos tan lamentables como los que he vivido cuando las cámaras no estaban. Pero lo que no se ve, no se cuenta.