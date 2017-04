Kiko Hernández vuelve a darle con la mano abierta a Lydia Lozano: "¡Mis hijas no tienen la culpa de nada!"

Kiko Hernández ya ha puesto fecha a su vuelta a 'Sálvame', por lo que está provocando cierta polémica con intención de hacer más 'apetecible' su regreso. Y una vez más, ha pagado el pato su compañera, Lydia Lozano.

Pero esta historia viene de lejos. El 18 de marzo de 2017, Kiko Hernández reapareció como estrella invitada a 'Sábado Deluxe' después de haber sido padre de mellizas. Allí, el colaborador acusó a su compañera y ex amiga, Lydia Lozano, de no haberse interesada, durante los últimos meses, de sus hijas.

Lydia, afectada por el comentario, alegó que no había llamado a su compañero por miedo a que, si se filtrara alguna información sobre las niñas, la acusasen a ella de chivata, tal y como pasó años atrás, cuando Lozano contó que Kiko sufría cáncer (lo que rompió la amistad entre ambos).

El caso es que, durante días, 'Sálvame' aprovechó el asunto de Lydia y el cáncer de Kiko para lucrarse pero, de repente, y sin saber por qué, se decidió no hablar más del tema por 'respeto' a Hernández y esperar a que él regresase al programa.

Pero la guerra entre ambos compañeros volvió a resurgir el 4 de abril de 2017. Ese día se supo que Kiko Hernández había comido con los directores de 'Sálvame' y le dejó un 'recadito' a Lydia Lozano

Según dijo uno de los directores del programa, Kiko cree que su compañera no ha aprendido la lección:

"Sigue esperando a que vayas a visitarlo, cree que no has estado a la altura y dice que sus hijas no tienen la culpa de lo que haya ocurrido entre tú y él".