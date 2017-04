Bertín Osborne calca su bochornosa entrevista a Bono con otro masaje a Aznar

El miércoles 5 de abril de 2017, José María Aznar fue el invitado estrella de 'Mi casa es la tuya' en Telecinco.

Fue una entrevista previsible, amable y densa en la que el ex presidente del Gobierno se mantuvo fiel a su discurso de siempre y habló desde los temas más relevantes de la política nacional a su relación íntima con su mujer, Ana Botella. En definitiva, un calco de la que le hizo a José Bono -El bochornoso masaje de Bertín Osborne a José Bono: "Yo soy menos de derechas que tú"-

Yo no soy una persona que a lo largo de mi subida política haya dejado a la gente indiferente. Gente que me quiere y gente que no me quiere tanto, lo que me ha apasionado siempre es mi país. Mi trabajo siempre ha sido pensando en España y sigue siendo así

Así comenzó José María Aznar la que no sólo era su entrevista más inusual sino la más esperada de 'Tu casa es la mía'.

El ex presidente del Gobierno se mostró amable, cercano pero algo frío, firme, sin salirse de su guion y de las convicciones que ha defendido siempre.

LA INFANCIA Y LOS PRIMEROS PASOS DE AZNAR

Como es costumbre en 'Mi casa es la tuya', el invitado comenzó hablando de su infancia:

Mi padre se dedicó al mundo de los medios de comunicación. Era un hombre de radio, uno de los grandes modernizadores de la radio en España, en los años 50 dirigió la Cadena Ser y en los 60 la RNE. Me acostumbré a leer todos los periódicos que se publicaban en Madrid a diferencia de mis compañeros de colegio. Aprendí a estar pendiente de la vida pública, de lo que ocurría. Cuando era joven tuve que decidir si contaba yo lo que pasaba u otros contaban lo que yo hacía.

Si me preguntabas qué quería ser de mayor, yo quería ser Alfredo Di Stefano y precisamente luego tuve una relación estupenda con él. Lamenté mucho su fallecimiento, no se puede escribir la historia del futbol sin él. Yo soy un jugador de fútbol decente. Nunca me ha gustado perder igual que no me gusta la imagen de España en mitad de la clasificación. Puedes estar sentado en la mesa donde se deciden las cosas o dar vueltas alrededor esperando a que los demás tomen decisiones por ti.

COMPROMISO EXPRÉS ENTRE AZNAR Y ANA BOTELLA

Fue en la Universidad cuando Aznar conoció a su mujer, Ana Botella, la que fue alcaldesa de Madrid:

Tuve tentaciones de dejar la carrera pero pensé que si llevaba tres años tenía que terminarla. Fue entonces cuando en el viaje de final de carrera coincidí en el avión con Ana Botella.

Cuando la vi pensé: 'Está es mía, esta me la quedo... '. Lo que no estaba seguro es de los que pensaba ella. A los tres días de conocerla, ya en Madrid, le pedí matrimonio y me dijo que sí. Estudiamos para unas oposiciones y cuando las sacamos, lo preparamos todo para la ceremonia.

EL ATENTADO DE ETA Y DE CÓMO CASCOS LE SALVÓ LA VIDA

En abril de 1995, José María Aznar sufrió un atentado de ETA con un coche bomba. Un hecho trágico que Bertín Osborne le recordó con un vídeo, al que el político reaccionó de la siguiente manera:

Tres días antes me informaron que algo muy importante se estaba cociendo contra el PP pero el Ministro de Interior nos dijo que era imposible, que no había el mínimo dato sobre eso

Pero lo interesante fue cuando Aznar contó algo que no sabíamos, que el por aquel entonces secretario general del PP, Álvarez Cascos, le salvó la vida:

Llevaba un coche blindado con tres capas y Cascos estaba empeñado en cambiar ese coche. Yo no quería y lo cambió sin decirme nada. Pase de un coche con tres capas a cinco capas. Eso me salvó la vida.

Después de esa explosión, me intentaron matar tres veces más con un lanzamisiles. Me siento un afortunado. A su vez, la ilegalización de Batasuna fue determinante para la derrota de ETA.

CONTRA CiU y PUJOL

El programa de Telecinco, obviamente, le recordó a Aznar cómo en 1996, el PP ganó las elecciones, un momento que, sin embargo, fue complicado para el partido.

No teníamos mayoría y tuvimos dos meses de negociaciones muy complicadas

En aquel momento, CiU se alió con el PP para facilitar las negociaciones pero ahora, Aznar acusa al partido catalán de la fractura en Cataluña.

A Jordi Pujol le propuse dos veces de formar parte del gobierno y él se negó. Tenía su razón pero considero que una razón equivocada. Tenían el dilema de convertirse en un partido unido al radicalismo o convertirse en un partido que cogobierna España.

Ahora están arrasados por ERC, han dividido a la sociedad catalana y pudieron poner en peligro el éxito de la sociedad española.

LA GUERRA DE IRAK

Bertín Osborne tiende a suavizar siempre sus entrevistas, a no tacar nunca temas polémicos u oscuros pero algunos son inevitables. Este fue el caso de la intervención española en la guerra de Irak durante el gobierno de Aznar. "¿Fue buena idea?" le preguntó el presentador a su invitado, a lo que el político respondió:

Se ha de dejar claro que España no envió ni un soldado a la guerra de Irak y nunca nos lo pidieron los EEUU. Apoyé políticamente a nuestros aliados y socios por el interés nacional del país. Y es que Bush había ofrecido la solidaridad en materia de antiterrorismo y había cumplido su compromiso.

La solidaridad es de ida y vuelta. No podía aceptar la suya y negarla cuando a mí me la pidieron. Yo voy a las Azores 100.000 veces si es el interés de España. No he tenido mejor foto que la de las Azores: la expresión total de la democracia atlántica. Una intervención puede tener consecuencias, pero ¿y no intervenir? Se decidió no intervenir en Siria y ¿qué ha sido mejor? El mayor error fue irse de allí (Irak) de la forma en la que nos fuimos. A nivel político claro que afectó, se inició una campaña tremenda... El último error que se comete es retirarse

EL 11-M: "FUE EL PEOR DÍA DE MI VIDA"

El 11 de marzo de 2004, España sufrió el peor ataque terrorista de su historia en la estación de Atocha de Madrid. El atentado supuso, además, el cambio de gobierno y el alzamiento de Zapatero como presidente.

Aznar, afectado, recordó el 11-M:

Nuestra orden era transmitir en directo todo lo que estaba pasando. Ciertos grupos decidieron que ese era su momento para ganar las elecciones. Se empiezan a inventar bulos...

Lamentablemente los que hicieron aquello consiguieron su objetivo. Dicen que todas las grandes naciones son ingratas y nosotros somos una gran nación pero que a lo mejor no tomó su mejor decisión en un momento tan difícil

Ibarretxe fue el primero en decir que fue ETA y el segundo que dice que fue ETA es Zapatero. Nosotros siguiendo mis instrucciones de no decir nada hasta que el CNI, la Guardia Civil y la Policía Nacional nos dijera algo, no dijimos nada hasta las dos de la tarde, cuando nos dijeron que había sido ETA.

CONTRA PABLO IGLESIAS

Por supuesto, tocó hablar de las nuevas formaciones políticas, Podemos y Ciudadanos. Como era de esperar, Aznar tuvo clara su postura contra el partido de Pablo Iglesias:

No conozco más que por fuera a Pablo Iglesias pero no me gustan sus ideas ni como las explica. Convertir España en Venezuela me parece un disparate. Tú y yo estaríamos como Leopoldo López en Venezuela si tuviera responsabilidades en el gobierno. Espero que los españoles se den cuenta que todos esos principios de radicalismo no conducen a ningún sitio

Y aunque fue más amable que con Iglesias, Aznar tampoco habló muy bien del líder de Ciudadanos, Albert Rivera:

Estoy muy orgulloso de haber conseguido la unión del centro derecha durante mi vida política. Eso se ha perdido y ese partido tiene sus cosas... Albert me parece una persona con unas cualidades personales relevante. Sus decisiones le permitirán tener éxito o no tenerlo

Y por último, decir que vimos a Aznar con un buen arte a la hora de cortar tomates (aunque le ofreció a Bertín una simple y pobre ensalada) y su destreza como futbolista jugando un partido con Bertín.