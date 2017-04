Tensión entre Jorge Javier Vázquez y María Teresa Campos por la viagra: "Tú no sabes si yo la he tomado"

Momento absurdo y surrealista el que se vivió el 5 de abril de 2017 en ‘Sálvame' y en el que María Teresa Campos y Jorge Javier Vázquez discutieron sobre sexo y, concretamente, sobre la viagra.

En su ‘cara a cara' semanal, Jorge Javier y María Teresa Campos hablaron sobre una cita de ‘First Dates' (Cuatro) en la que un señor mayor confesaba que tomaba Viagra de manera imprudente.

Así surgió el debate sobre la famosa pastilla azul y María Teresa arrancó diciendo que lo normal era que lo consumieran las personas de avanzada edad. Jorge Javier, tajante, le contestó:

Tú no sabes si he tomado o no. Una noche te hace falta una ayudita y por jugar... Pensar que es solo para señores mayores es una tontería. Hay mucha gente que no es mayor y que la toma. A veces se usa como un divertimento, como un complemento más. Lo malo es la combinación con otras sustancias y hay que recordar que tiene que estar muy controlado.